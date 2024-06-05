Сплошное бескультурье Кинорежиссер Алена Суржикова о пользе беготни между фестивалями и деревенским музеем

Мы начали с разговора о том, как можно полюбить документальное кино настолько, чтобы делать его в Эстонии, где так мало денег. Но Алена рассказала не только о том, как случайно выбрала профессию и судьбу, но и о том, почему нынешний док - это совсем не то же самое, что даже десять лет назад. Реальность на фоне подрастающих технологий властно отвлекает внимание от привычных грез и сладких сказок экрана. Док сегодня - это круто.

Алена Суржикова в студии Rus.Postimees. Фото: Mihkel Maripuu/Postimees/Scanpix Baltics

Плюс чисто эстонская история интересно сработала. Авантюра в виде Балтийской Фильм-Школы в свое время хорошо выстрелила, у нас вдобавок есть единственный в округе фестиваль класса «А». Эстония в киношном смысле - в очень хорошей форме в контексте не только Восточной Европы. Но и этого некоторым мало. Вот и Алена последние годы активно подключает к основной работе своеобразный сайд-проект в виде музея колясок, который они делают в родной деревне Кяру с мужем - оператором Сергеем Трофимовым.

Мы поговорили о том, почему растет значение неигрового кино и есть ли у Алены соблазн запускаться с игровым, зачем при музее гостевые комнаты и как вообще заработать на хлеб вечно голодному творческому человеку.