Гость четвертого выпуска подкаста «Это не стыдно!» - Ева, ранее известная по ведению аккаунта в Instagram под ником õigetinderigurmaan. Ева поделилась своим опытом онлайн-знакомств, рассказала, как она использовала приложения для знакомства, начинала общение и чем заканчивались ее свидания. Мы узнали много интересного, включая то, что Ева получила пожизненный блок в одном из популярных приложений.
ЭТО НЕ СТЫДНО! ⟩ «Я пожизненно заблокирована в Tinder»: забавные истории неудачных знакомств от Евы
Тема нашего подкаста: «Знакомства через приложения: забавные истории».
Ева рассказала о самых необычных знакомствах в ее жизни, среди которых были и абсолютно неудачные. Обо всех этих экспериментах слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».
Когда появился Tinder, его создатели и англоговорящая часть пользователей использовали это приложение для быстрых секс-знакомств. Наши соотечественники стали относиться к нему иначе и возлагали большие надежды на создание долгих и счастливых отношений.
- Почему так?
- У меня много примеров, когда мои знакомые нашли там свои вторые половины, даже вышли замуж. И это не один и не два примера. Я не отрицаю этой возможности, просто в моем случае ничем таким супер-сказочным это не закончилось.
- Много ли у тебя было свиданий через Tinder?
- Например, в 2020 году было довольно много разных людей, в том числе иностранцев. А вот прошлый год был тотальным провалом в плане знакомств. И не только потому, что я заблокирована в Tinder, но и потому, что, воспользовавшись аналогичным приложением, я сходила на несколько свиданий, и все они завершились полным фиаско.
Один парень, моего возраста, из Москвы, оказался жутким «душнилой». Я тоже обожаю музыку, но не готова на первом свидании погружаться в глубины аккордов The Smiths. При этом человек не скрывал, что считает всех, кто не разделяет его музыкальные вкусы, глупыми плебсами. Если честно, я сама не супер-позитивный человек, но при первом знакомстве хотелось бы, чтобы человек хотя бы делал вид, что ему приятны люди, что он не ненавидит все вокруг. Причем он ведет музыкальный подкаст.
Другое свидание. Я пошла на встречу с эстонским парнем, который, как только меня увидел, понял, что я на голову выше его, и начал жутко нервничать. На нервах он начал отпускать дурацкие шутки, которые можно пересказать как: мало того, что она выше меня, так она еще одевается в брендовые вещи. Потом ему позвонили из полиции и сообщили, что в его машину кто-то врезался. После этого он всем видом показывал, что это его абсолютно не волнует. Он крут, он выше этого, подумаешь, какая-то машина.
- Знакомства по интернету - это безопасно?
- Как женщина, я скажу, что это небезопасно! Я советую всем выбирать более-менее людные места для свиданий и обязательно в дневное время.
- А если после ужина на первом свидании он приглашает поехать к нему?
Это зависит от того, как прошло первое свидание. В моей жизни были ситуации, когда у нас после первого свидания возникала сильная взаимная симпатия, и я была не против.
- Это закончилось романтическими отношениями? Или это было знакомство на одну ночь?
- На моей практике не было ни одного One Night Stand. Никогда. Всегда отношения развивались. Может быть, они не были полноценными партнерскими, но развитие было.
О чем еще говорим в подкасте:
- Нормально ли, если парень просит вернуть подарки или деньги за оплаченный обед/ужин?
- Есть ли разница между свиданиями с русскоговорящими парнями и иностранцами?
- Должна ли женщина быть финансово независимой?
- Где лучше знакомиться в реальной жизни?
Об этом и многом другом слушайте в свежем выпуске подкаста «Это не стыдно!».
«Это не стыдно!» - подкаст, где откровенно обсуждаются темы любви, отношений и секса. Присоединяйтесь к нам на портал Limon.ee, чтобы исследовать эти важные аспекты жизни в атмосфере открытости и принятия, где каждый вопрос имеет значение, а каждый ответ помогает лучше понять себя и других.