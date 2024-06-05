ЭТО НЕ СТЫДНО! «Я пожизненно заблокирована в Tinder»: забавные истории неудачных знакомств от Евы

Тема нашего подкаста: «Знакомства через приложения: забавные истории».

Ева рассказала о самых необычных знакомствах в ее жизни, среди которых были и абсолютно неудачные. Обо всех этих экспериментах слушайте в этом выпуске подкаста «Это не стыдно!».

Запись подкаста «Это не стыдно!». Гость студии - Ева. Фото: Oliver Kaur

Когда появился Tinder, его создатели и англоговорящая часть пользователей использовали это приложение для быстрых секс-знакомств. Наши соотечественники стали относиться к нему иначе и возлагали большие надежды на создание долгих и счастливых отношений.

- Почему так?

- У меня много примеров, когда мои знакомые нашли там свои вторые половины, даже вышли замуж. И это не один и не два примера. Я не отрицаю этой возможности, просто в моем случае ничем таким супер-сказочным это не закончилось.

- Много ли у тебя было свиданий через Tinder?

- Например, в 2020 году было довольно много разных людей, в том числе иностранцев. А вот прошлый год был тотальным провалом в плане знакомств. И не только потому, что я заблокирована в Tinder, но и потому, что, воспользовавшись аналогичным приложением, я сходила на несколько свиданий, и все они завершились полным фиаско.