Спасатели помогли поздно вечером во вторник упавшему в пруд Шнелли в Таллинне.
В Таллинне в пруд Шнелли упал человек
В 23.42 в Wентр тревоги сообщили, что в столичный пруд Шнелли на улице Нунне упал человек - ногами он упирался в дно пруда, но из-за крутого уклона не мог сам выбраться из воды, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.
На помощь поспешили спасатели Пирита и Лиллекюла, первые из которых надели водонепроницаемые костюмы и с помощью спасательного доски вытащили пострадавшего на берег.
Пострадавшего передали скорой помощи.