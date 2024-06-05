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В Таллинне в пруд Шнелли упал человек

BNS
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Пруд Шнелли.
Пруд Шнелли. Фото: Лийз Трейманн

Спасатели помогли поздно вечером во вторник упавшему в пруд Шнелли в Таллинне.

В 23.42 в Wентр тревоги сообщили, что в столичный пруд Шнелли на улице Нунне упал человек - ногами он упирался в дно пруда, но из-за крутого уклона не мог сам выбраться из воды, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.

На помощь поспешили спасатели Пирита и Лиллекюла, первые из которых надели водонепроницаемые костюмы и с помощью спасательного доски вытащили пострадавшего на берег.

Пострадавшего передали скорой помощи.

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