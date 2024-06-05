В Таллинне в пруд Шнелли упал человек

В 23.42 в Wентр тревоги сообщили, что в столичный пруд Шнелли на улице Нунне упал человек - ногами он упирался в дно пруда, но из-за крутого уклона не мог сам выбраться из воды, сообщила в среду BNS пресс-служба Пыхьяского спасательного центра.