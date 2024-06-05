Эпп Мяэ ложится на операцию, дальнейшая карьера под вопросом

Мяэ, занявшая восьмое место на Олимпийских играх в Токио, не прошла квалификацию на Игры в Париже. Система, которая принесла ей успех, два года назад изменилась – сразу после того, как спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. Тогда в силу обстоятельств ей пришлось сменить технического тренера, пишет ERR Sport.

В ближайшие недели Мяэ предстоит операция на колене – оно в последние сезоны вызывало немало беспокойства. После операции станет ясно, продолжит ли она спортивную карьеру.

«Мне предстоит операция на колене – том самом колене, которое беспокоило меня в последние годы. Сейчас хорошее время, чтобы это исправить. После этого можно будет думать, где, с кем и буду ли я вообще продолжать», - рассказала ERR Мяэ.

32-летняя Мяэ тренировалась под руководством Ахто Раска и Максима Молонова, а с этого года – Владимира Котишана. В женской борьбе она заняла 13-е место в весовой категории до 75 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и восьмое место на Олимпиаде в Токио в 2021 году в весовой категории до 76 кг.

На чемпионате мира Мяэ завоевала четыре медали, самой яркой из которых была серебряная награда, полученная в Осло в 2021 году. В 2015, 2019 и 2022 годах она получала бронзовые медали. В 2021 году Мяэ стала чемпионкой Европы в Варшаве, через год завоевала серебро, а в 2017 году завоевала бронзу.