Эстонской спортсменке, борцу вольного стиля Эпп Мяэ в ближайшее время предстоит операция на колене, за которой последует полугодичный восстановительный период. Только после этого станет ясно, сумеет ли Мяэ продолжить карьеру.
Эпп Мяэ ложится на операцию, дальнейшая карьера под вопросом
Мяэ, занявшая восьмое место на Олимпийских играх в Токио, не прошла квалификацию на Игры в Париже. Система, которая принесла ей успех, два года назад изменилась – сразу после того, как спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира. Тогда в силу обстоятельств ей пришлось сменить технического тренера, пишет ERR Sport.
В ближайшие недели Мяэ предстоит операция на колене – оно в последние сезоны вызывало немало беспокойства. После операции станет ясно, продолжит ли она спортивную карьеру.
«Мне предстоит операция на колене – том самом колене, которое беспокоило меня в последние годы. Сейчас хорошее время, чтобы это исправить. После этого можно будет думать, где, с кем и буду ли я вообще продолжать», - рассказала ERR Мяэ.
32-летняя Мяэ тренировалась под руководством Ахто Раска и Максима Молонова, а с этого года – Владимира Котишана. В женской борьбе она заняла 13-е место в весовой категории до 75 кг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и восьмое место на Олимпиаде в Токио в 2021 году в весовой категории до 76 кг.
На чемпионате мира Мяэ завоевала четыре медали, самой яркой из которых была серебряная награда, полученная в Осло в 2021 году. В 2015, 2019 и 2022 годах она получала бронзовые медали. В 2021 году Мяэ стала чемпионкой Европы в Варшаве, через год завоевала серебро, а в 2017 году завоевала бронзу.