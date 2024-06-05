Мэр Риги: не включив столицу в маршрут Rail Baltica, мы просто подарим деньги эстонцам

«Понимаю, что на основную трассу деньги есть, но для ответвления на Ригу - нет. Но без включения Риги в этот проект мы бы подарили деньги эстонцам, поскольку трасса фактически соединила бы Берлин с Таллинном. В лучшем случае трасса соединит Берлин с Вангажи или Саласпилсом», - цитирует мэра города портал Rus.LSM.

Мэр подчеркнул, что этот проект очень важен и за счет него Рига станет ближе к Вильнюсу и Таллинну. А учитывая, что латвийская столица находится посередине, здесь будет происходить гораздо больше важных событий.

«Никто не говорит, что со стороны самоуправления понадобятся сотни миллионов евро», - сказал Кирсис, пояснив, что сейчас речь идет о двух колеях, но город должен будет вложить средства, чтобы территория вокруг станций и пересечений была приведена в порядок.