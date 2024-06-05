Воспитатели и руководители детских садов Кохтла-Ярве и Нарвы соберутся в среду в Тарту на День хороших практик – это часть программы поддержки перехода на эстоноязычное образование, которая поддерживает распространение ценностных практик от одного детского сада другому детскому саду.
Тартуские детские сады протянут руку помощи коллегам из Ида-Виру в изучении эстонского языка
Со следующего учебного года все детские сады Эстонии полностью перейдут на эстоноязычное обучение. Помимо изменения языка обучения, переход также несет изменения в преподавании, управлении и культуре детского сада. Центр этики Тартуского университета второй год поддерживает работу по ценностному развитию детских садов Ида-Вирумаа.
В рамках этого вы познакомитесь с хорошими примерами других эстонских детских садов в области ценностного воспитания и развития ценностей, которые детские сады и самоуправления могут применить при переходе на эстоноязычное образование. В среду детские сады Кохтла-Ярве и Нарвы совершат ознакомительную поездку в пять детских садов Тарту, входящих в сеть хороших детских садов Центра этики.
Елена Кисин, директор Нарвского детского сада «Ваналинна», надеется, что день хороших практик поможет их детскому саду почерпнуть вдохновение из практик ценностного образования, с помощью которого можно поддержать каждого члена детсадовской семьи.
«Мы надеемся найти вдохновение в мероприятиях, которые мы сможем адаптировать и внедрить в повседневную работу нашего детского сада. Мы хотим получить знания и опыт того, как вовлечь родителей и широкую общественность в процесс перехода к образованию на эстонском языке», - сказала она.
Кисин также считает, что день хороших практик побудит детские сады Ида-Вирумаа обменяться опытом друг с другом по темам, связанным с переходом – что уже прошло хорошо, какие проблемы необходимо решить и как их решать целенаправленно и хорошо.
Во второй половине дня пройдет семинар передового опыта, на котором детские сады Ида-Вирумаа узнают об историях успеха ценностного образования в детских садах Тарту. С докладами выступят тартуский детский сад Lotte, детский сад при Тартуской лютеранской школе, тартуский детский сад Raad Ripsik, тартуский частный детский сад Terake и детский сад Lepatriinu из Ильматсалу.
Руководитель программы Мари-Лийс Нуммерт из Центра этики Тартуского университета отмечает, что цель перехода – дать каждому эстонскому ребенку очень хорошее образование.
«У каждого детского сада есть задача сформировать свое лицо в соответствии с детьми и семьями. Поэтому невозможно однозначно описать, что делает детский сад хорошим - таких вещей много, детский сад должен иметь автономию для формирования своей культуры. Скорее, важно, чтобы мы могли гарантировать одинаковое качество по всей Эстонии - чтобы наши детские сады создавались на основе ценностей и с учетом современной концепции обучения», - сказала Нуммерт.
«Наши детские сады из Ида-Вирумаа уже говорили, что самый эффективный способ - это на собственном опыте узнать, как выглядит работа по развитию, основанному на ценностях. Вот почему мы попросили наши детские сады показать и рассказать о том, что они уже сделали хорошо: будь то, например, эффективное обучение проекту или путешествию, двигательная активность, поддержка игр ребенка или самостоятельности», - добавила Нуммерт.
В дне хороших практик примут участие 20 коллективов детских садов из Кохтла-Ярве и Нарвы. Программа «Формирование ценностной образовательной культуры в местном самоуправлении для поддержки перехода на эстоноязычное образование» реализуется Центром этики Тартуского университета и финансируется Министерством образования и науки.