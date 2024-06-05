Тартуские детские сады протянут руку помощи коллегам из Ида-Виру в изучении эстонского языка

Со следующего учебного года все детские сады Эстонии полностью перейдут на эстоноязычное обучение. Помимо изменения языка обучения, переход также несет изменения в преподавании, управлении и культуре детского сада. Центр этики Тартуского университета второй год поддерживает работу по ценностному развитию детских садов Ида-Вирумаа.

В рамках этого вы познакомитесь с хорошими примерами других эстонских детских садов в области ценностного воспитания и развития ценностей, которые детские сады и самоуправления могут применить при переходе на эстоноязычное образование. В среду детские сады Кохтла-Ярве и Нарвы совершат ознакомительную поездку в пять детских садов Тарту, входящих в сеть хороших детских садов Центра этики.

Елена Кисин, директор Нарвского детского сада «Ваналинна», надеется, что день хороших практик поможет их детскому саду почерпнуть вдохновение из практик ценностного образования, с помощью которого можно поддержать каждого члена детсадовской семьи.

«Мы надеемся найти вдохновение в мероприятиях, которые мы сможем адаптировать и внедрить в повседневную работу нашего детского сада. Мы хотим получить знания и опыт того, как вовлечь родителей и широкую общественность в процесс перехода к образованию на эстонском языке», - сказала она.