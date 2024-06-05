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Тартуские детские сады протянут руку помощи коллегам из Ида-Виру в изучении эстонского языка

rus.postimees.ee
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Языковое погружение в детском саду.
Языковое погружение в детском саду. Фото: Haridus- ja teadusministeerium

Воспитатели и руководители детских садов Кохтла-Ярве и Нарвы соберутся в среду в Тарту на День хороших практик – это часть программы поддержки перехода на эстоноязычное образование, которая поддерживает распространение ценностных практик от одного детского сада другому детскому саду.

Со следующего учебного года все детские сады Эстонии полностью перейдут на эстоноязычное обучение. Помимо изменения языка обучения, переход также несет изменения в преподавании, управлении и культуре детского сада. Центр этики Тартуского университета второй год поддерживает работу по ценностному развитию детских садов Ида-Вирумаа.

В рамках этого вы познакомитесь с хорошими примерами других эстонских детских садов в области ценностного воспитания и развития ценностей, которые детские сады и самоуправления могут применить при переходе на эстоноязычное образование. В среду детские сады Кохтла-Ярве и Нарвы совершат ознакомительную поездку в пять детских садов Тарту, входящих в сеть хороших детских садов Центра этики.

Елена Кисин, директор Нарвского детского сада «Ваналинна», надеется, что день хороших практик поможет их детскому саду почерпнуть вдохновение из практик ценностного образования, с помощью которого можно поддержать каждого члена детсадовской семьи.

«Мы надеемся найти вдохновение в мероприятиях, которые мы сможем адаптировать и внедрить в повседневную работу нашего детского сада. Мы хотим получить знания и опыт того, как вовлечь родителей и широкую общественность в процесс перехода к образованию на эстонском языке», - сказала она.

Кисин также считает, что день хороших практик побудит детские сады Ида-Вирумаа обменяться опытом друг с другом по темам, связанным с переходом – что уже прошло хорошо, какие проблемы необходимо решить и как их решать целенаправленно и хорошо.

Во второй половине дня пройдет семинар передового опыта, на котором детские сады Ида-Вирумаа узнают об историях успеха ценностного образования в детских садах Тарту. С докладами выступят тартуский детский сад Lotte, детский сад при Тартуской лютеранской школе, тартуский детский сад Raad Ripsik, тартуский частный детский сад Terake и детский сад Lepatriinu из Ильматсалу.

Руководитель программы Мари-Лийс Нуммерт из Центра этики Тартуского университета отмечает, что цель перехода – дать каждому эстонскому ребенку очень хорошее образование.

«У каждого детского сада есть задача сформировать свое лицо в соответствии с детьми и семьями. Поэтому невозможно однозначно описать, что делает детский сад хорошим - таких вещей много, детский сад должен иметь автономию для формирования своей культуры. Скорее, важно, чтобы мы могли гарантировать одинаковое качество по всей Эстонии - чтобы наши детские сады создавались на основе ценностей и с учетом современной концепции обучения», - сказала Нуммерт.

«Наши детские сады из Ида-Вирумаа уже говорили, что самый эффективный способ - это на собственном опыте узнать, как выглядит работа по развитию, основанному на ценностях. Вот почему мы попросили наши детские сады показать и рассказать о том, что они уже сделали хорошо: будь то, например, эффективное обучение проекту или путешествию, двигательная активность, поддержка игр ребенка или самостоятельности», - добавила Нуммерт.

В дне хороших практик примут участие 20 коллективов детских садов из Кохтла-Ярве и Нарвы. Программа «Формирование ценностной образовательной культуры в местном самоуправлении для поддержки перехода на эстоноязычное образование» реализуется Центром этики Тартуского университета и финансируется Министерством образования и науки.

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