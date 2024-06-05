Суд признал Ивана Турыгина виновным в преступлении, связанном с наркотиками

Турыгину придется выплатить 2302 евро судебных издержек.

Согласно обвинению, Турыгин приобрел крупное (способное вызвать наркотическое опьянение как минимум у десяти человек) количество кокаина и хранил его у себя дома.

Суд пришел к выводу, что при задержании Турыгина и обыске его места жительства процессуальные нормы нарушены не были, и адвокат присутствовал на месте на протяжении всего обыска. Следовательно, собранные при обыске доказательства действительны в суде.

Турыгин не признал себя виновным и отказался давать показания. Доказательства того, что именно Иван Турыгин приобрел наркотическое вещество и владел им, суду представлены не были. Однако, поскольку он имел доступ как к сейфу, так и к шкафу в ванной, где был обнаружен кокаин, не кажется правдоподобным, что он не знал о его существовании. Таким образом, суд признал его виновным только в хранении крупного количества кокаина.

Наказание суд назначил несколько ниже среднего, так как Иван Турыгин ранее не был судим, и количество найденного кокаина не было, по мнению суда, очень большим.

Решение пока не вступило в законную силу, его можно обжаловать в окружном суде в течение 30 дней.