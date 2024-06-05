Никаких признаков усталости! Знаменитый хоккеист продолжает играть и в свои 52 года

Ягр дважды становился чемпионом мира и олимпийским чемпионом в составе сборной Чехии. Он также дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинз». В 2017 году его включили в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Легендарный форвард ранее был членом Зала славы Международной федерации хоккея (IIHF).

Ягр начал свою игровую карьеру в 1988 году и два года спустя перешел в НХЛ. Он пока не планирует завершать свою 36-летнюю карьеру. «Мы начали заниматься с персональным тренером и движемся в правильном направлении. Но ответ мы узнаем, когда начнется сезон.

Я хочу понять, можно ли в моем возрасте играть на более высоком уровне, уделяя больше времени тренировкам и упражнениям, как во времена НХЛ», - рассказал Ягр sport.cz.

Клуб Ягра «Кладно» в прошлом сезоне финишировал последним в чешской Премьер-лиге, но сохранил место в высшем дивизионе.

«Неважно, сколько вам лет. Важно знать свои пределы. Тот факт, что никто раньше не делал ничего подобного, не означает, что это невозможно. Как мое тело выдержит? У меня есть дар от Бога: мое тело не устает. Если бы я захотел, я мог бы тренироваться по пять-шесть часов в день», - добавил Ягр.