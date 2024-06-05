Выгребли всё: жители Эстонии принесли в банковские конторы более 18 тонн монет

Что касается количества, то во время акции люди принесли больше всего красных монет. Как и ожидалось, наибольшее количество монет поступило в крупные отделения Swedbank. Например, в таллиннскую контору Liivalaia принесли монет на сумму почти 397 000 евро, в тартускую контору Dorpat – почти 140 000 евро, а в нарвскую контору – почти 109 000 евро. Средняя сумма, которую принесли клиенты, составила 255 евро, а самая маленькая сумма – десять центов.

По словам руководителя Центра поддержки клиентов Swedbank Бриты Кулдкепп, самая большая сумма принесенных за один раз монет превысила 7500 евро, причем рекордное количество монет принес клиент, который собирал монеты для архитектурного проекта, но отказался от этой затеи.

В целом кампания, завершившаяся 31 мая, имела большой успех и была высоко оценена клиентами. «Монеты имеют свойство накапливаться в наших домах, и избавление от них может стать головной болью, ведь никому не нравится задерживать очередь в магазине, пересчитывая монеты. Поэтому клиенты были благодарны за возможность бесплатно сдать свои давно накопленные монеты и использовать их по назначению», – говорит Кулдкепп.

Ежегодно в Эстонии выпускается монет на миллионы евро, и возвращение их в оборот помогает сохранить окружающую среду. «Устойчивое развитие очень важно для Swedbank. Помогая собирать монеты и возвращать их в оборот, мы вносим свой вклад в защиту окружающей среды», – добавила Кулдкепп.

Акция Swedbank по сбору монет проходила с 20 по 31 мая. Чистые монеты евро можно было принести в банковские конторы в Курессааре, Йыхви, Пярну, Таллинне (Liivalaia), Тарту, Выру и Нарве. От частных клиентов монеты принимались бесплатно.