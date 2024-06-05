Отчет: война нанесла «Газпрому» такой удар, что на восстановление после него понадобится не одно десятилетие

Британская экономическая газета Financial Times пишет, что война в Украине, начатая президентом России Владимиром Путиным, лишила «Газпром» большей части оборота. Анализ, проведенный менеджерами компании, показывает, что экспорт «Газпрома» в Европу к 2035 году достигнет лишь 50-75 миллиардов кубометров в год, что составляет лишь треть довоенного уровня.