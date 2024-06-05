Война в Украине нанесла серьезный удар по российскому газовому гиганту «Газпром», и в ближайшее десятилетие компания, возможно, не сможет наверстать упущенный оборот, говорится в анализе, проведенном по заказу руководства «Газпрома».
Для подписчиков
Отчет: война нанесла «Газпрому» такой удар, что на восстановление после него понадобится не одно десятилетие
Британская экономическая газета Financial Times пишет, что война в Украине, начатая президентом России Владимиром Путиным, лишила «Газпром» большей части оборота. Анализ, проведенный менеджерами компании, показывает, что экспорт «Газпрома» в Европу к 2035 году достигнет лишь 50-75 миллиардов кубометров в год, что составляет лишь треть довоенного уровня.