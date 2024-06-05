Исполнительный директор Investland Bali Кристьян Плоомпуу сейчас занимается одновременно тремя проектами развития в популярном прибрежном туристическом районе Чангу в Южном Бали. «К осени будет завершено строительство Amari Villas – 12 вилл с террасами на крыше, строящихся по типу рядных домов, и 38 вилл Maya Residence, а также третьего комплекса из 15 новых лофтов, строительство которого только-только началось», – сказал Плоомпуу и добавил, что сейчас уже планируются несколько следующих более крупных проектов развития, которые по объему превышают нынешние в несколько раз.

«Из 50 вилл первого и второго этапа строительства 47 уже обрели собственников, а теперь совсем скоро начнётся продажа новых 15 домов третьего проекта. Интерес со стороны инвесторов по-настоящему высок – есть покупатели более чем из 15 стран, в том числе много эстонцев», – сказал Плоомпуу.

Фото: Investland Bali

«Виллы на Бали приобретаются для того, чтобы отдыхать самим, для сдачи в аренду и в качестве инвестиций. Бали, несомненно, является растущим направлением как с точки зрения туризма, так и с точки зрения денежных потоков. В этом году Бали, согласно прогнозам, посетят 20 миллионов человек, что на треть больше, чем в прошлом году. Среди прошлогодних посетителей острова было около 5000 жителей Эстонии, и это число также будет расти», – поделился Плоомпуу.

По словам Кристьяна Плоомпуу, в последнее время в Эстонии говорят в основном об инвестициях в испанскую недвижимость, которая на южном побережье, как и эстонская недвижимость, предлагает среднегодовую доходность от аренды 4-6%. «Поскольку сезон на Бали круглогодичный, средняя заполняемость арендуемой недвижимости составляет 70-80%, а годовая доходность от сдачи в аренду – 10-20%, что значительно больше, чем в большинстве мест в мире», – сказал Плоомпуу.

«Цены на недвижимость на Бали растут в среднем на 5-15% в год, и немало инвесторов, купивших виллы Maya Residence, уже перепродали их с выигрышем 20-30% относительно цены покупки», – добавил Плоомпуу.

Фото: Investland Bali

По словам руководителя Investland Bali, рынок Бали зависит не только от туризма, страна также быстро развивается, становясь центром цифровых и бизнес-услуг. «Местная политическая ситуация стабильна и благоприятна для иностранных инвестиций. По оценкам Forbes, Индонезия занимает пятое место в мире по инвестиционной привлекательности. Согласно глобальному экономическому обзору Goldman Sachs, к 2050 году, в пересчёте на доллары США, страна станет четвертой экономикой мира, опередив Германию, Великобританию, Россию и Францию», — описал потенциал Индонезии Плоомпуу.