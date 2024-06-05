В начале года банк LHV и Kantar Emor провели исследование частоты использования наличных жителями Эстонии. Выяснилось, что 58% населения пользуются наличными несколько раз в месяц, а 18% респондентов расплачиваются наличными раз или два в неделю.

Частота использования наличных жителями Эстонии за последние годы снизилась. Если в 2018 году ежедневно пользовались наличными 16% людей, то в 2024 году этот показатель составил 10%. Аналогичная тенденция наблюдается среди тех, кто пользуется наличными раз или два в неделю: в 2018 году таких было 36%, а в 2024 - 18%.

При этом заметно выросла доля тех, кто пользуется наличными несколько раз в месяц: с 41% в 2018 году до 58% в 2024 году.

По словам Индрека Кальюмяэ, менеджера по продуктам платежных решений LHV, изменения в привычках использования наличных денег подтверждаются и данными Банка Эстонии. «Статистика показывает, что люди все реже снимают наличные в банкоматах, однако при этом снимают бо́льшие суммы за раз. По опыту LHV мы видим, что малые предприятия активно пользуются банкоматами для перевода наличных доходов на расчетный счет фирмы», - прокомментировал Кальюмяэ.

При этом наблюдается рост использования карт в виртуальных кошельках (например, Apple Wallet, Google Pay, Garmin Pay и т.д.). Согласно статистике, если в 2022 году в банке LHV на долю мобильных бесконтактных платежей приходилось 22% от общего числа карточных платежей, то в настоящее время этот показатель удвоился и достиг 45%.

По словам Кальюмяэ, наличные по-прежнему требуются для определенных сделок. «Однако цифровые банковские решения настолько хорошо развиты, что для повседневных дел наличные уже не нужны, и все больше людей выбирают другие варианты», - добавил Кальюмяэ.