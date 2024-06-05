Комиссия по культуре поддерживает введение обязанности продолжить обучение по окончании основной школы, сообщила в среду BNS пресс-служба правительства.
Комиссия по культуре поддерживает введение обязанности продолжить обучение по окончании основной школы
Комиссия Рийгикогу по культуре решила направить на первое чтение законопроект, согласно которому молодые люди будут обязаны продолжать обучение и после окончания основной школы. Законопроект призван заменить школьную обязанность на обязанность обучения, которая будет действовать до получения профессионального или среднего образования.
Председатель комиссии Хельо Пикхоф отметила, что в настоящее время школьная обязанность действует до получения основного образования. Ежегодно порядка 600 молодых людей прекращают обучение после окончания основной школы, а доля молодых людей без квалификации растет. «Законопроект рассматривает важную проблему - никто не хочет, чтобы у нас было много молодых людей, не имеющих среднего образования или профессии», - сказала Пикхоф.
Законопроект также рассмотрит роль государства, местного самоуправления и родителей при выполнении обязанности обучения. Например, государство должно будет обеспечивать места подготовительного обучения для тех молодых людей, которые вследствие недостаточного знания языка либо других пробелов в учебе не готовы продолжить обучение в рамках профессионального или среднего образования.
Местные самоуправления должны будут выявлять молодых людей, не выполняющих обязанность обучения, выяснять причины и искать подходящие решения. Если оказываемая школой поддержка окажется недостаточной, школа должна обратиться к местному самоуправлению. Задача родителя - обеспечивать выполнение обязанности обучения и принимать участие в планировании учебного пути ребенка по окончании основной школы.
Изменения в системе профессионального образования в первую очередь направлены на повышение гибкости обучения. Например, в среднем профессиональном образовании возрастет доля общеобразовательного обучения. Также расширится возможность делать выбор по мере прохождения обучения. Специальности станут более широкими, так как будут созданы секторальные учебные программы, включающие в себя модули по составным умениям.
Например, можно будет выбрать специальность по приготовлению ресторанной еды и в рамках этой специальности - составное умение кондитера. Одновременно для примыкающих к профессиональному образованию молодых людей планируется разработать 18 новых учебных программ по завершении основной школы.
Законопроект создаст более четкую основу для интеграции в общее образование обучения, осуществляемого за пределами школы, например, в художественной, музыкальной или спортивной школе. Таким образом, в обучение также можно будет включить индивидуальные модули профессионального или высшего образования. В дальнейшем профессиональные училища по решению директоров смогут предоставлять как гимназическое, профессиональное, так и вечернее образование. Кроме того, учебные программы прикладных гимназий станут более гибкими, так как профессию можно будет получить и без среднего образования.
Законопроект ограничит бесплатное повторное обучение взрослых в профессиональных учебных заведениях по аналогии с высшим образованием. Например, нельзя будет проходить обучение бесплатно, если человек уже принят на бесплатное место в профессиональном или высшем учебном заведении либо прошел бесплатное профессионально обучение в течение предыдущих пяти лет.
Согласно законопроекту, связанные с обязанностью обучения поправки будут действовать в отношении молодых людей, которые закончат основную школу в 2026 году.
На заседании инициированный правительством законопроект представили министр образования и науки Кристина Каллас, руководитель по развитию среднего образования Министерства образования и науки Мари Тикерпуу и руководитель реформы профессионального образования Трийн Лаази-Ыйге.
Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон Эстонской Республики об образовании и, в связи с этим, в другие законы (введение обязанности обучения) (447 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 12 июня.