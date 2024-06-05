Комиссия по культуре поддерживает введение обязанности продолжить обучение по окончании основной школы

Например, можно будет выбрать специальность по приготовлению ресторанной еды и в рамках этой специальности - составное умение кондитера. Одновременно для примыкающих к профессиональному образованию молодых людей планируется разработать 18 новых учебных программ по завершении основной школы.

Законопроект создаст более четкую основу для интеграции в общее образование обучения, осуществляемого за пределами школы, например, в художественной, музыкальной или спортивной школе. Таким образом, в обучение также можно будет включить индивидуальные модули профессионального или высшего образования. В дальнейшем профессиональные училища по решению директоров смогут предоставлять как гимназическое, профессиональное, так и вечернее образование. Кроме того, учебные программы прикладных гимназий станут более гибкими, так как профессию можно будет получить и без среднего образования.

Законопроект ограничит бесплатное повторное обучение взрослых в профессиональных учебных заведениях по аналогии с высшим образованием. Например, нельзя будет проходить обучение бесплатно, если человек уже принят на бесплатное место в профессиональном или высшем учебном заведении либо прошел бесплатное профессионально обучение в течение предыдущих пяти лет.

Согласно законопроекту, связанные с обязанностью обучения поправки будут действовать в отношении молодых людей, которые закончат основную школу в 2026 году.

На заседании инициированный правительством законопроект представили министр образования и науки Кристина Каллас, руководитель по развитию среднего образования Министерства образования и науки Мари Тикерпуу и руководитель реформы профессионального образования Трийн Лаази-Ыйге.

Комиссия решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон Эстонской Республики об образовании и, в связи с этим, в другие законы (введение обязанности обучения) (447 SE) пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 12 июня.