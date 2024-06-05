Топор занесен Правительство утвердило отрицательный дополнительный бюджет: госучреждения должны сэкономить 115 миллионов

Тем самым, Эстония выполняет бюджетное правило ЕС и укладывается в бюджетный дефицит в три процента, сообщила пресс-служба правительства. Экономия текущих расходов государства в основном касается управленческих и эксплуатационных расходов, и государственные фонды также должны внести свой вклад в экономию, а с государственных предприятий берется больше дивидендов для увеличения государственных доходов. Целью дополнительного бюджета является обеспечение финансовой стабильности и устойчивости страны.

При отрицательном дополнительном бюджете сокращение расходов на гособорону не произойдет. Однако Министерство обороны солидарно с другими учреждениями должно также пересмотреть свои расходы на персонал и управление и направить средства, полученные за счет экономии, на повышение обороноспособности.

В административной сфере МВД за счет единовременных затрат будет достигнута экономия около 3 млн евро.

На этот раз меры по экономии бюджета не коснутся музеев, театров и фондов концертных учреждений. Больницы должны внести 1 процент экономии на эксплуатационных расходах.

Инвестиции в исследования, разработки и инновации (TAI) останутся на согласованном уровне в 1 процент валового внутреннего продукта (ВВП). Однако, поскольку дела в экономике идут хуже, чем ожидалось, будет включена сумма, которая по весеннему прогнозу превышает 1 процент ВВП, то есть уровень расходов сократится на 19 млн евро.

В дополнительном бюджете в объеме 68 млн евро запланированы дополнительные доходы, например, изъятие больших, чем планировалось, дивидендов у государственных компаний Elering и RMK.

Правительство не планирует отменять крупные инвестиции, но на положение бюджета повлияет смещение некоторых инвестиций