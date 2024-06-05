Пожар на улице Нылва в Пыхья-Таллинне был потушен в 15:26. Опасности взрыва больше нет, сообщает Спасательный департамент.
Спасатели будут проверять резервуар как минимум до завтрашнего утра. Большая часть ресурса в работах больше не задействована.
В ходе происшествия пострадал один из работников порта, находившийся во время взрыва на крыше резервуара. Вероятнее всего, пожар начался в результате работ с открытым огнем, проводившихся на крыше резервуара.
В резервуаре хранилось большое количество судового топлива, или мазута. Спасатели смогли быстро предотвратить полное разрушение резервуара от огня. Для тушения были использованы пена и морская вода.
Напомним, что в 12:36 в центр тревоги помощи поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн. На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.
Из-за опасности взрыва людям в районе улицы Ныльва было отправлено СМС-оповещение EE-ALARM с просьбой закрыть окна и оставаться дома.
Улица Ныльва была закрыта для движения транспорта. Спасатели призывали избегать поездок в этом районе.
Жители района сообщали в соцсетях, что в воздухе ощущается неприятный запах.