Спасатели будут проверять резервуар как минимум до завтрашнего утра. Большая часть ресурса в работах больше не задействована.

В ходе происшествия пострадал один из работников порта, находившийся во время взрыва на крыше резервуара. Вероятнее всего, пожар начался в результате работ с открытым огнем, проводившихся на крыше резервуара.

В резервуаре хранилось большое количество судового топлива, или мазута. Спасатели смогли быстро предотвратить полное разрушение резервуара от огня. Для тушения были использованы пена и морская вода.

Напомним, что в 12:36 в центр тревоги помощи поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн. На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.

Из-за опасности взрыва людям в районе улицы Ныльва было отправлено СМС-оповещение EE-ALARM с просьбой закрыть окна и оставаться дома.

Улица Ныльва была закрыта для движения транспорта. Спасатели призывали избегать поездок в этом районе.

Жители района сообщали в соцсетях, что в воздухе ощущается неприятный запах.