Сегодня в 12.36 в Центр тревоги помощи поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн.
Галерея ⟩ В Таллинне прогремел взрыв
По предварительной информации, загорелась нефтецистерна. Спасательный департамент отреагировал на инцидент большими силами.
На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.
Улица Ныльва закрыта для движения транспорта. Спасатели призывают избегать поездок в этом районе.
Жители района сообщают в соцсетях, что в воздухе ощущается неприятный запах.
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