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Галерея В Таллинне прогремел взрыв

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Сегодня в 12.36 в Центр тревоги помощи поступило сообщение о сильном взрыве на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн.

По предварительной информации, загорелась нефтецистерна. Спасательный департамент отреагировал на инцидент большими силами.

На место происшествия прибыли семь профессиональных спасательных бригад и три подразделения добровольцев.

Улица Ныльва закрыта для движения транспорта. Спасатели призывают избегать поездок в этом районе.

Жители района сообщают в соцсетях, что в воздухе ощущается неприятный запах.

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