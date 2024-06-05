В преддверии введения автоналога жители Эстонии активно покупают именно эти автомобили

По словам Райдо Розенфельда, генерального директора Elke Tallinn, потребители, вероятно, пересматривают свои планы покупок, поскольку окончательный вариант запланированного налога на автомобили не был утвержден.

Продажи легковых и коммерческих автомобилей за первые пять месяцев года упали почти на 10 процентов. Но продажи самого популярного в Эстонии легкового автомобиля Toyota, за первые пять месяцев года выросли почти на 11 процентов. По словам Розенфельда, в целом потребители откладывают покупку автомобиля, поскольку окончательный вариант налога на автомобиль еще не утвержден.

Среди жителей Эстонии большей популярностью пользуются автомобили с гибридным источником питания, в мае их было куплено 952. Электромобилей было куплено на 13 процентов меньше, чем в прошлом году: в мае было приобретено 130 новых электромобилей.

Также было куплено 534 автомобиля с бензиновым двигателем и 286 автомобилей с дизельным двигателем.

«Статистика показывает, что жители Эстонии стали покупать экологичные автомобили, затраты на содержание которых ниже. Налог на автомобили, безусловно, сыграет свою роль: большее понимание преимуществ гибридных автомобилей, а также их доступность», — добавил Розенфельд.

Сравнивая первичные регистрации всех легковых автомобилей (М1), видно, что первое место на эстонском рынке в мае заняла Toyota (311), за ней следуют Škoda (294), Volkswagen (157), Kia (210), Subaru ( 101), Hyundai (81), Dacia (72), BMW (71), Citroen (64), Audi (59).