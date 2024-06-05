Местные самоуправления протестировали готовность к кризисам

В течение полугода 413 служащих и ключевой персонал из 78 самоуправлений приняли участие в тренинге по кризисной коммуникации, организованном Спасательным департаментом. По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, самоуправления являются одним из главных партнеров департамента по сотрудничеству в разрешении кризисов.

«Именно местные самоуправления ближе всего к жителям, в том числе и в плане обмена информацией. Информация, опубликованная в нужном месте и в нужное время, может спасти жизни, здоровье и имущество людей, а также защитить окружающую среду», - сказал Клаос.

«Роль местных самоуправлений становится особенно важной в условиях крупномасштабных кризисов с большими последствиями, поэтому в конечном итоге способность государства справиться с ситуацией в целом зависит от их подготовки и компетентности действовать во время кризиса. Даже в случае самого сложной чрезвычайной ситуации, в том числе отключение связи и электроэнергии, необходимо предоставить жителям информацию о правилах поведения и базовых услугах», - добавил Клаос.

Закон о чрезвычайном положении обязывает Спасательный департамент развивать кризисную готовность местных самоуправлений и сообществ. «Задача Спасательного департамента - поддержать самоуправления, чтобы обеспечить распространение важной информации в случае кризиса. В чрезвычайной ситуации важно прислушиваться к государству, и в сотрудничестве с местными самоуправлениями мы можем быстрее и ближе донести информацию до людей», - добавила Катарина Ваабель, эксперт по информированию о рисках Спасательного департамента.

«Уровень и компетенция местных самоуправлений очень разные, - пояснила Ваабель. - Важность информирования о рисках и кризисных ситуациях необходимо особенно понимать руководителям местных самоуправлений, главам кризисных комитетов и поставщикам жизненно важных услуг, которые были важной целевой группой этого цикла обучения. Некоторые муниципалитеты оценивают свою способность справиться с кризисом как хорошую, но, к сожалению, большинство оценивает их способность как посредственную или низкую, в первую очередь из-за нехватки времени и необходимых навыков».

Обучение базовому курсу кризисной коммуникации с октября 2023 года по май 2024 года проводила Илона Лейб, эксперт по кризисным коммуникациям компании PR Partner OÜ.