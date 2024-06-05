Каждый восьмой житель Эстонии возвращает заказанный в интернет-магазине товар

​«На постоянных интернет-покупателей в Эстонии влияет как бесплатная или недорогая доставка заказов, так и удобный возврат. С другой стороны, доля возвратов в Эстонии довольно невелика, и только 12 процентов товаров, заказанных в интернет-магазине, возвращается , что вполне соответствует среднему европейскому показателю в 14 процентов», - рассказал Янек Кивимурд, руководитель по продажам и маркетингу DPD Эстония.

В то же время интернет-магазины рассматривают предложение бесплатного возврата как дополнительный аргумент в пользу продажи.

«Помимо того, что покупателю не придется совершать никаких дополнительных финансовых затрат по возврату, важно еще и удобство этого процесса. Чем быстрее и удобнее он сможет вернуть неподходящий товар, тем больше вероятность, что последующие покупки он будет совершать в том же интернет-магазине, - пояснила Светлана Малаток, генеральный директор LPP Estonia OÜ. - Я считаю, что крупные э-магазины продолжат предлагать бесплатный возврат в ближайшем будущем». LPP Estonia OÜ управляет такими международными брендами, как Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay.

По словам генерального директора LPP Estonia OÜ, основной причиной возврата является несоответствие товара - как правило, неправильный размер или неподходящий фасон.

«Некоторые покупатели даже сознательно заказывают одну модель в нескольких размерах, чтобы потом вернуть в интернет-магазин неподходящую вещь», - добавила она.