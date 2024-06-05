«Это двустороннее политическое волеизъявление, а не международный договор», - сообщили ERR в МИД, подчеркнув, что соглашение о финансовой помощи Киеву, которое может быть подписано уже на будущей неделе, не налагает юридически обязывающих обязательств ни на Эстонию, ни на Украину.

О том, что Эстония обещает до 2027 года выделять четверть процента валового внутреннего продукта на поддержку Украины, Кая Каллас говорила с конца 2023 года. По подсчетам Минобороны, если бы все 56 стран Рамштайнской группы оказывали аналогичную поддержку Украине, то ежегодная помощь достигла бы 120 миллиардов евро, что позволило бы Киеву победить в войне. В случае с Эстонией 0.25 процента от ВВП за четыре года составят сумму около 450 миллионов евро, напоминает ERR.

Соглашение не нуждается в ратификации депутатами Рийгикогу, сообщил член комиссии по гособороне Раймонд Кальюлайд.

«В настоящее время юридические эксперты придерживаются мнения, что у правительства есть все полномочия для подписания этого соглашения, и оно может его подписать. Это политическая декларация эстонского правительства о том, что наша цель - оказывать поддержку Украине в определенной мере, и ее реализация будет зависеть от будущих решений правительства по бюджету», - пояснил депутат.