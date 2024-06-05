Социал-демократы и «Ээсти 200» тормозят принятие решения по АЭС

По предложению депутатов, Рийгикогу решает «поддержать подготовку к внедрению атомной энергетики в Эстонии и создание для этого подходящей правовой базы только в том случае, если план развития энергетической экономики до 2035 года подтвердит, что строительство атомной электростанции в Эстонии крайне необходимо для обеспечения надежности энергоснабжения, риски национальной безопасности достаточно смягчены, и все затраты государственного бюджета тщательно оценены».

По словам члена комиссии Рийгикогу по окружающей среде Тийта Марана (Социал-демократическая партия), проект решения в первоначальном виде имел серьезные недостатки, поэтому он не был поддержан.

Председателем комиссии Рийгикогу по экономике Яак Ааб подчеркнул, что при принятии такого фундаментального решения необходимо получить больше информации, основанной на знаниях, чтобы понять, насколько дорогой будет атомная энергетика и как она вписывается в общую картину нашей энергетической экономики.

Свои подписи под предложением внести поправки к проекту решения по атомной энергетике поставили социал-демократы Тийт Маран, Яак Ааб, Прийт Ломп, Рейли Рэнд, Эдуард Одинец, Танель Кийк, Андре Ханимаги, Анти Аллас, Мадис Каллас, Эстер Карузе, Раймонд Кальюлайд и представители фракции «Ээсти 200» Лийза-Ли Пакоста, Лаури Хуссар, Тармо Тамм, Танель Тейн, Зюлейха Измайлова, Пеэтер Тали и Ирья Лутсар, а также Энн Ээсмаа.