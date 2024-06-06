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Российская певица выступит на Днях города Палдиски? Волостной старейшина просит одобрения министерства

Анита Авакова
, репортер-редактор
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Монеточка.
Монеточка. Фото: Kirill Kukhmar/Scanpix

Каждый год в честь Дней города в Палдиски съезжаются гости со всей Эстонии. На мероприятии уже выступал практический каждый известный эстонский артист или группа, поэтому местные власти посматривают в сторону зарубежных исполнителей. В этом году выбор пал на российскую певицу Монеточку. 

Согласно плану местных властей, гвоздем культурной программы Дня города станет NÖEP, а на разогреве местные власти хотели бы видеть эмигрировавшую из России в Литву певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову), пишет Rus.ERR.

Несмотря на ясную антивоенную позицию певицы, старейшина волости Ляэне-Харью решил перестраховаться и обратиться в Министерство культуры с просьбой оценить эту идею. 

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