Каждый год в честь Дней города в Палдиски съезжаются гости со всей Эстонии. На мероприятии уже выступал практический каждый известный эстонский артист или группа, поэтому местные власти посматривают в сторону зарубежных исполнителей. В этом году выбор пал на российскую певицу Монеточку.
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Российская певица выступит на Днях города Палдиски? Волостной старейшина просит одобрения министерства
Согласно плану местных властей, гвоздем культурной программы Дня города станет NÖEP, а на разогреве местные власти хотели бы видеть эмигрировавшую из России в Литву певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову), пишет Rus.ERR.