Российская певица выступит на Днях города Палдиски? Волостной старейшина просит одобрения министерства

Каждый год в честь Дней города в Палдиски съезжаются гости со всей Эстонии. На мероприятии уже выступал практический каждый известный эстонский артист или группа, поэтому местные власти посматривают в сторону зарубежных исполнителей. В этом году выбор пал на российскую певицу Монеточку.