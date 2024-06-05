Fotografiska приглашает на масштабную выставку In Bloom и шумную вечеринку

Fotografiska Tallinn открылся в творческом городке Теллискиви в 2019 году и стал первым музеем Fotografiska за пределами Стокгольма. Прошло всего пять лет, а музей уже играет роль важного ориентира как на местном, так и международном культурном ландшафте. Его создатели чувствуют, что заполнили важную нишу и способны влиять на происходящие в искусстве процессы.

Соосновательница и директор музея Маргит Аасмяэ в день рождения Fotografiska Tallinn не только вспоминает проделанную за пять лет работу, но и размышляет о будущих проектах: «Когда мы начали заниматься Fotografiska Tallinn, музей Fotografiska был только в Стокгольме. Теперь же Fotografiska - это крупнейший частный музей в мире, который предоставляет художникам прекрасные возможности для демонстрации своего фототворчества по всему миру. За пять лет мы стремительно повзрослели, и на сегодняшний день у нас множество потрясающих вариантов для развития. Мы по-прежнему ищем важные истории, чтобы посредством фотографии поведать их людям, мы все так же играем с границами, стремимся быть на шаг впереди и при необходимости не боимся сомневаться».

По случаю дня рождения музея наряду с новой масштабной выставкой пройдет несколько специальных мероприятий. Куратор ‎In Bloom и несколько художников приедут на вернисаж и расскажут публике о своих работах. 7 июня в 12:00 состоится встреча с художниками и куратором, на которой можно будет попробовать вдохновленные выставкой закуски от шеф-повара ресторана Fotografiska. 8 июня в 18:00 художники проведут по выставке экскурсию. Праздничный уикенд не обойдется и без грандиозной вечеринки Mutant Disco x Haigla: 7 июня можно будет танцевать и веселиться до утра прямо в выставочных залах музея.

Природа есть величайшая тайна. Она сильная, могучая, но одновременно с тем уязвимая и недолговечная. Укрощенная или дикая, она подвержена влиянию человека и меняется в результате его деятельности. Она яркая и прекрасная, но также дикая, мрачная, зловещая. Это храм, начало всех начал. На выставке ‎In Bloom могущество соседствует с хрупкостью, красота с опасностью, а обыденное - с неизведанным. Fotografiska Tallinn расцвел!