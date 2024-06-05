В ходе проверки на допинге попалось рекордное количество спортсменов

Из них 26 – легкоатлеты. Также три баскетболиста, три регбиста и один гандболист. Среди знаменитых спортсменов победитель прошлогоднего марафона Джошуа Белет и регбист Брайан Вахинья. Белет дисквалифицирован за употребление анаболических стероидов, тестостерона, адиола и других запрещенных препаратов.

Это самое большое количество спортсменов, когда-либо дисквалифицированных за допинг начиная с января прошлого года – тогда антидопинговое агентство Кении (ADAK) отстранило 20 спортсменов.

Правительство Кении увеличило инвестиции в допинг-контроль. Это позволило протестировать спортсменов на сборах по всей стране, а также участников небольших соревнований.

По данным ADAK, некоторые кенийские спортсмены поехали на более мелкие соревнования, например, в Перу, потому что считали, что там нет допинг-контроля. Спортсмены, пойманные на допинге, больше не смогут выступать за границей, поскольку на их проездных документах появятся соответствующие пометки.