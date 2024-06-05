МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС Эстония – самая экологичная страна в мире

Индекс экологической эффективности оценивает 180 стран мира по 58 показателям, что позволяет дать наиболее всестороннюю и комплексную оценку состояния окружающей среды в странах.

Индекс экологической эффективности был разработан исследовательской группой ученых из Йельского и Колумбийского университетов. Эстония занимает первое место из 180 стран. Фото: Yale'i ülikool epi.yale.edu / measure / 2024 / EPI

Тщательно отобранные показатели позволяют как политикам, так и другим заинтересованным сторонам отслеживать изменения в состоянии окружающей среды. Они помогают принимать необходимые решения для улучшения экологической обстановки и делать инвестиционные решения, создающие наибольшую ценность.

«Занять первое место в таком престижном и комплексном индексе - это большое признание. Это показывает, что решения, принимаемые в Эстонии для улучшения состояния окружающей среды и борьбы с изменением климата, продуманы и дают результаты. Лучшие решения можно принимать только на основе качественных данных. Тем не менее, работа в области экологии еще не завершена, и необходимо продолжать, чтобы к 2050 году достичь климатической нейтральности», - сказала вице-канцлер по вопросам зеленой реформы Министерства климата Кристи Клаас.

Показатели сгруппированы в три основные категории: жизнеспособность экосистем, здоровье окружающей среды и изменение климата. Результаты Эстонии особенно высоки в области изменения климата, несколько ниже в жизнеспособности экосистем и самые низкие в здоровье окружающей среды.