По индексу экологической эффективности (Environmental Performance Index), составляемому Йельским и Колумбийским университетами, Эстония добилась наибольших успехов в улучшении состояния окружающей среды среди всех стран мира. Возглавление рейтинга из 180 стран в значительной степени обусловлено значительным снижением выбросов в энергетическом секторе.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНДЕКС ⟩ Эстония – самая экологичная страна в мире
Индекс экологической эффективности оценивает 180 стран мира по 58 показателям, что позволяет дать наиболее всестороннюю и комплексную оценку состояния окружающей среды в странах.
Тщательно отобранные показатели позволяют как политикам, так и другим заинтересованным сторонам отслеживать изменения в состоянии окружающей среды. Они помогают принимать необходимые решения для улучшения экологической обстановки и делать инвестиционные решения, создающие наибольшую ценность.
«Занять первое место в таком престижном и комплексном индексе - это большое признание. Это показывает, что решения, принимаемые в Эстонии для улучшения состояния окружающей среды и борьбы с изменением климата, продуманы и дают результаты. Лучшие решения можно принимать только на основе качественных данных. Тем не менее, работа в области экологии еще не завершена, и необходимо продолжать, чтобы к 2050 году достичь климатической нейтральности», - сказала вице-канцлер по вопросам зеленой реформы Министерства климата Кристи Клаас.
Показатели сгруппированы в три основные категории: жизнеспособность экосистем, здоровье окружающей среды и изменение климата. Результаты Эстонии особенно высоки в области изменения климата, несколько ниже в жизнеспособности экосистем и самые низкие в здоровье окружающей среды.
В области изменения климата оценивалось 11 показателей, включая снижение различных парниковых газов и прогнозируемые выбросы на 2050 год. Данные показывают, что выбросы парниковых газов снижаются во все большем количестве стран, однако за последние десять лет только в пяти странах - Эстонии, Финляндии, Греции, Восточном Тиморе и Великобритании - выбросы снизились до уровня, необходимого для достижения климатической нейтральности к 2050 году.
Жизнеспособность экосистем оценивалась по шести подкатегориям: водные ресурсы, сельское хозяйство, загрязнение воздуха, рыболовство, лесное хозяйство, а также биоразнообразие и среды обитания. Положительно мы выделяемся в таких областях, как защита водных местообитаний, охрана видов и низкие выбросы оксидов азота. Проблемными зонами являются производство сточных вод на душу населения, способность экосистем противостоять изменениям климата и вырубка лесов.
В области здоровья окружающей среды Эстония занимает 32-е место в мире. В этой категории выделены четыре подкатегории: качество воздуха, канализация и питьевая вода, тяжелые металлы и управление отходами. Положительно Эстония выделяется контролем за твердыми отходами, долей переработки отходов и низким уровнем приземного озона, вдыхание которого раздражает легкие, а также может повредить их. Проблемные зоны - выбросы NO2 и SO2, а также объем отходов на душу населения.
Авторы индекса подчеркивают глобальное снижение биоразнообразия. «Охраняемые территории не могут выполнять свои цели, - отметила Себастьян Блок Мунгуиа, ведущий автор отчета об индексе экологической эффективности. - Например, в Европе разрушительный рыбный промысел разрешен в морских охраняемых районах, и значительная часть охраняемых территорий на суше покрыта сельскохозяйственными угодьями, а не природными экосистемами. Во многих развивающихся странах охраняемые территории не могут выполнять свою функцию из-за недостаточного финансирования и человеческих ресурсов».
Индекс экологической эффективности был разработан исследовательской группой, состоящей из ученых Йельского и Колумбийского университетов. В индексе оцениваются усилия стран по достижению целей устойчивого развития ООН, Парижского климатического соглашения и рамочной программы по биоразнообразию Куньмин-Монреаль. Данные, лежащие в основе индекса, поступают из академических учреждений и международных организаций.