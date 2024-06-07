В Facebook-группе, посвященной нарвской жизни, появился гневный пост от одного из нарвитян. «Управа города Нарва-Йыэсуу совсем бессовестная, требует деньги за парковку, чтобы выйти на такой грязный пляж», - негодует пользователь, подкрепляя свой отзыв фотографией грязного берега с гниющей на нем тиной.

«Вонь ужасная!», «Только деньги дерут, а ничего не делается», «Состояние пляжа - это лицо правительства» - возмутились недовольные в комментариях. Состояние пляжа в некоторых местах, действительно, не очень.

Тина на берегу пляжа в Нарва-Йыэсуу. Фото: facebook.com

По словам главы Департамента экономики Егора Чумакова, пляж убирается ежедневно, но в первую очередь убирается не тина и другой природный мусор, а мусор, принесенный на пляж человеком.

«По правилам городского пляжа Нарва-Йыэсуу нельзя оставлять после себя мусор, а также находиться на пляже с собаками, кошками и другими домашними животными и, тем более, не убираться за ними, но эти правила не соблюдаются», - заявил Чумаков Rus.Postimees.

На берегу было очень много грязи. Фото: Диана Харламова

Он добавил, что в этом году природного мусора больше, чем обычно, и это обусловлено большим количеством снега зимой и весенними штормами, а также близостью пляжа к устью реки и сбросу воды с водохранилища. «Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить сложившиеся проблемы», - сказал Чумаков.