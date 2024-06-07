В этом году пляжный сезон начался чуть раньше, чем обычно. Но посетители Нарва-Йыэсуу оказались неприятно удивлены состоянием пляжа - он оказался плохо почищен. Больше всего посетителей возмутил тот факт, что цены на парковку огромные, но куда идут деньги, непонятно.
Гниющая тина, ужасная вонь и высокие цены на парковку: посетители Нарва-Йыэсуу жалуются на условия курортного города (1)
В Facebook-группе, посвященной нарвской жизни, появился гневный пост от одного из нарвитян. «Управа города Нарва-Йыэсуу совсем бессовестная, требует деньги за парковку, чтобы выйти на такой грязный пляж», - негодует пользователь, подкрепляя свой отзыв фотографией грязного берега с гниющей на нем тиной.
«Вонь ужасная!», «Только деньги дерут, а ничего не делается», «Состояние пляжа - это лицо правительства» - возмутились недовольные в комментариях. Состояние пляжа в некоторых местах, действительно, не очень.
По словам главы Департамента экономики Егора Чумакова, пляж убирается ежедневно, но в первую очередь убирается не тина и другой природный мусор, а мусор, принесенный на пляж человеком.
«По правилам городского пляжа Нарва-Йыэсуу нельзя оставлять после себя мусор, а также находиться на пляже с собаками, кошками и другими домашними животными и, тем более, не убираться за ними, но эти правила не соблюдаются», - заявил Чумаков Rus.Postimees.
Он добавил, что в этом году природного мусора больше, чем обычно, и это обусловлено большим количеством снега зимой и весенними штормами, а также близостью пляжа к устью реки и сбросу воды с водохранилища. «Мы делаем все возможное, чтобы быстрее решить сложившиеся проблемы», - сказал Чумаков.
Деньги на уборку берутся из городского бюджета, куда и поступают деньги за парковку в курортном городе. «Уборка осуществляется коммунальной фирмой по договору подряда. Деньги, которые город получает с продажи парковочных билетов идут на постепенное развитие городской и туристической инфраструктуры, а также ее поддержание», - пояснил Чумаков.
На данный момент парковочный билет на один день обойдется в пять евро, на месяц - в 50, а на весь сезон - в 150 евро. Но, по словам Чумакова, большинство людей приобретают парковочные билеты еще до начала сезона, в момент скидок.
«Сезонный парковочный билет в период скидок можно было приобрести за 35 евро», - рассказал глава Департамента экономики.
Он добавил, что полная стоимость билета без скидок может показаться неоправданно высокой, но практика показывает, что около 95% гостей, кто приобретает сезонные билеты, делают это именно в периоды скидок.
В четверг репортер Rus.Postimees сам отправился на пляж в Нарва-Йыэсуу и обнаружил там вовсю работающую технику, которая убирала гниющие водоросли с берега. Правда, это сильно повлияло на качество воды, но, по заверению горуправы, и это должно быть приведено в порядок в ближайшее время.
«Хотелось бы, чтобы и люди более бережно относились к природе. Тогда бы не приходилось ликвидировать свалки в лесу», - добавил Егор Чумаков.