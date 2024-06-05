Количество киберинцидентов в Эстонии выросло на 25%

В то же время киберэксперты заявили, что, хотя эстонскому бизнесу приходится сталкиваться с кибератаками дольше, чем европейскому, это не означает, что он опережает европейцев с точки зрения информационной безопасности и кибергигиены. «Проблема не только в том, как что-то защитить, но и в непонимании того, что вообще нужно защищать», - отметил Малтер.

Довольно часто предприятия не имеют цельного представления о своей информационной системе, о том, какие данные и кем используются, а в худшем случае даже не знают о том, что кто-то работающий в компании открыл совместный доступ к данным на своем компьютере. Однажды Центральной криминальной полиции пришлось иметь дело с компанией, чей ущерб от кибератаки через работавшего удаленно сотрудника составил сто миллионов долларов в криптовалюте.

Во избежание подобных инцидентов необходимо, чтобы на предприятии соблюдали основные принципы информационной безопасности. Например, бухгалтерский учет и отдел персонала - слабые места, которые преступники уже обнаружили. Также следует учитывать, что киберпреступники являются опытными специалистами в своей области и сфера киберпреступности развивается очень быстро. Например, уже найдены способы обхода многоступенчатой ​​системы аутентификации.

Помимо приведения в порядок основ кибербезопасности, что, по мнению экспертов, позволит предотвратить значительное число атак, необходимо постоянно обучать кибербезопасности сотрудников, поскольку многие о ней мало что знают. Например, для личных учетных записей часто используют те же пароли, что и для рабочих.

На прошедшем в рамках Telia MeetUp семинаре «Ситуация в киберпространстве» темы информационной безопасности и кибергигиены обсуждали руководитель отдела кибербезопасности RIA Герт Аувяэрт, руководитель управления информационной безопасности концерна Eesti Energia Уко Валтенберг, руководитель отдела по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции Аго Амбур, руководитель управления информационной безопасности Командования киберобороны Сийм Курвитс и эксперт по кибербезопасности Telia Райво Малтер.