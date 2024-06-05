Ср, 5.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Duolingo удалила из приложения материалы с «пропагандой ЛГБТ»

rus.postimees.ee
Copy
Приложение для изучения языков Duolingo.
Приложение для изучения языков Duolingo. Фото: Dado Ruvic

Популярное приложение для изучения языков Duolingo удалило упоминания о сексуальных меньшинствах из своей русскоязычной версии по предупреждению Москвы.

Российское агентство по надзору за средствами массовой информации потребовало от Duolingo соблюдать государственный закон о «ЛГБТ-пропаганде» после того, как консервативные активисты заметили в приложении фразы, такие как «Бен и Питер любят друг друга» и «Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре».

Если бы Duolingo не выполнил требование Роскомнадзора, ему грозил бы штраф до четырех миллионов рублей.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх