Duolingo удалила из приложения материалы с «пропагандой ЛГБТ»

Российское агентство по надзору за средствами массовой информации потребовало от Duolingo соблюдать государственный закон о «ЛГБТ-пропаганде» после того, как консервативные активисты заметили в приложении фразы, такие как «Бен и Питер любят друг друга» и «Клара встретила свою жену Марию в лесбийском баре».