Spotify подорожает на зарубежных рынках. Произойдет ли очередное повышение цен в Эстонии?

Перевод: Сергей Светлов

Однако, возможно, что цены скоро вырастут еще больше. Для пользователей в США и Великобритании цены в июле увеличатся на один доллар или фунт соответственно.

Во время прошлого повышения цен эти регионы первыми ощутили изменение, и только затем повышенные цены достигли остального мира.

Таким образом, весьма вероятно, что уже вскоре жителям Эстонии также придется платить больше за услуги Spotify.

На данный момент цены для жителей Эстонии таковы: Spotify Premium Individual стоит 9,99 евро в месяц, Premium Duo - 12,99 евро в месяц, Premium Family - 15,99 евро в месяц, Premium Student - 5,49 евро в месяц.