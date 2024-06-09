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ВЕДУЩИЕ КАНДИДАТЫ Более десятка конкурентов пытаются сместить фон дер Ляйен в гонке за пост главы Еврокомиссии

Официальных конкурентов у фон дер Ляйен предостаточно. Фото: Marcel Van Hoorn / ANP / AFP / Scanpix
, редактор
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Европейская народная партия (ЕНП), вероятный победитель предстоящих европейских выборов, выдвинула в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Ляйен, отведя ведущим кандидатам от других политических сил роль плетущихся в хвосте.

Перевод: Анита Авакова

Борьба ведущих кандидатов европейских партий на выборах - это не только проверка их способностей, но и лакмусовая бумажка для всей системы Spitzenkandidat (ведущего кандидата), которая до сих пор была опробована лишь дважды - один раз успешно, второй - полностью провально.

Когда систему впервые применили в 2014 году, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, которого ЕНП выдвинула в качестве лидера, в итоге стал председателем Еврокомиссии.

Пять лет назад ЕНП шла навстречу выборам с лидером своей фракции - Манфредом Вебером - за спиной. Однако когда дело дошло до назначения главы Еврокомиссии, главы правительств и государств ЕС выступили против кандидатуры Вебера и отвергли систему Spitzenkandidat в качестве символа демократизации Европарламента, выдвинув кандидата Урсулу фон дер Ляйен - министра обороны Германии.

На то, что парламент не был доволен обходом утвержденной системы, окончательно указал тот факт, что в отличие от избранных в Европе депутатов фон дер Ляйен была утверждена на должность с довольно небольшим перевесом - всего на девять голосов больше необходимого минимума.

Что такое Spitzenkandidat?

В контексте выборов в Европарламент термин Spitzenkandidat широко используется для обозначения предпочтений партии в отношении будущего председателя Еврокомиссии.

Согласно Лиссабонскому договору, вступившему в силу в 2009 году, Совет Европы назначает кандидата на пост председателя комиссии «с учетом результатов выборов в Европарламент». Это широко интерпретируется как предпосылка к тому, что ведущим кандидатом на пост президента Еврокомиссии должен стать кандидат от победившей партии.

После того как кандидат от ЕНП Жан-Клод Юнкер стал председателем Еврокомиссии в 2014 году, когда новое правило было впервые введено в действие, лидеры ЕС были расстроены тем, что их право голоса оказалось урезанным. Сразу же после утверждения Юнкера Совет объявил: «Как только новый состав Еврокомиссии фактически вступит в должность, Совет Европы начнет размышлять о характере процесса назначения председателя Еврокомиссии в будущем, соблюдая Европейские договоры».

Однако последний состав Европарламента обсудил возможные изменения, чтобы сделать процесс Spitzenkandidat еще более прозрачным – среди прочего были предложения о том, чтобы президент комиссии мог определяться на основе международного списка, который будет представлен избирателям одинаковым образом во всех странах ЕС, или что в контексте лидера Еврокомиссии могут быть организованы так называемые предварительные выборы. 

В этот раз второй срок фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии кажется вполне надежным. Ее предыдущий пятилетний срок рассматривается как относительный успех, а ЕНП, согласно опросам, одержит победу на выборах.

Однако весной произошло несколько скандалов с участием фон дер Ляйен, а также неизвестно, насколько хороший результат покажут на выборах нынешние партнеры по коалиции - социал-демократы и либералы, и не приведет ли их потенциальная потеря влияния к пересмотру партнерских отношений в Европарламенте.

Официальных конкурентов у фон дер Ляйен предостаточно, не говоря уже о возможности нового сюрприза в случае отказа от системы Spitzenkandidat по каким-либо причинам.

Хотя в настоящее время в Европарламенте действуют семь фракций, ведущих кандидатов гораздо больше: в случае некоторых фракций своего ведущего кандидата выдвинули сформировавшие их партии, также в случае некоторых политических движений в качестве ведущих кандидатов выдвинут тандем - мужчина и женщина. Силы, которые официально не зарегистрированы как европейские партии, тоже выдвинули ведущих кандидатов.

Европейская консервативно-реформистская партия (ЕКР), которая, судя по всему, значительно усилила свою фракцию в Европарламенте благодаря этим выборам, кандидата не выдвигала. Если начале апреля соруководитель партии в Европарламенте итальянец Никола Прокаччини заявил агентству Agence Europe, что единственным способом подчеркнуть свою политическую идентичность и программу является выдвижение ведущего кандидата, то несколько недель спустя ЕКР все же изложила свою программу, однако неспособность партии договориться о кандидате свидетельствует о разногласиях внутри партии.

В то время как большинство европартий провели открытый для СМИ съезд, чтобы выбрать кандидата и утвердить программу, ЕКР решала вопрос о европейских выборах за закрытыми дверями. Источник в ЕКР сообщил Euractiv, что выдвижение кандидата вызвало много споров, особенно сопротивлялась польская партия «Право и справедливость» (PiS). Неофициально ведущим кандидатом от ЕКР является премьер-министр Италии и лидер ультраправой партии «Братья Италии» Джорджия Мелони, которая выдвигается в качестве лидера своей партии на европейских выборах от своей страны.

Официально у ультраправой партии «Идентичность и демократия» (ID), имеющей собственную фракцию в Европарламенте, тоже нет лидера, но, в отличие от EКР, они приняли участие в первых дебатах ведущих кандидатов. От ID на дебаты отправили 36-летнего евродепутата от Датской народной партии Андерса Вистисена, хотя было заявлено, что он не является официальным ведущим кандидатом, поскольку ID бойкотирует весь процесс Spitzenkandidat.

«Они (организаторы дебатов в Маастрихте в апреле - прим. ред.) позвонили нам и пригласили, поэтому мы кого-то выбрали. Это не значит, что он (Вистисен - прим. ред.) является нашим ведущим кандидатом», - сказал EUobserver представитель ID.

На родине датчанин заявил СМИ: «Мы знаем, что фон дер Ляйен говорит о пагубном влиянии, которое мы хотим оказать, и мы хотели бы это оспорить. Мы будем участвовать, чтобы показать, что это фиктивный процесс».

Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте.
Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии (ЕНП) в Бухаресте. Фото: Andreea Alexandru / AP / Scanpix

Урсула фон дер Ляйен 

Европейская народная партия (ЕНП)

В начале марта правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) собралась в столице Румынии - Бухаресте, чтобы одобрить предвыборный манифест. Нынешний председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выдвижении своей кандидатуры всего за несколько дней до истечения срока, установленного для выражения заинтересованности, и за нее быстро встала ее партия, немецкий Христианско-демократический союз (ХДС).

В Бухаресте ЕНП поддержала ее как своего фаворита на пост главы Еврокомиссии 400 голосами, в то время как 89 из 737 делегатов проголосовали против нее, а 10 голосов были признаны недействительными. Политики, беседовавшие с Politico, подтвердили, что среди оппонентов фон дер Ляйен были французские консерваторы из Республиканской партии и делегаты от Словенской демократической партии.

В Брюсселе 65-летняя фон дер Ляйен чувствует себя как рыба в воде. В бельгийской столице, где ее отец работал высокопоставленным европейским чиновником, она жила до 13 лет, затем ее семья переехала обратно в Германию. Позже ее отец стал премьер-министром Нижней Саксонии.

Сначала фон дер Ляйен изучала экономику в Геттингенском университете, а через несколько лет перевелась в Ганноверскую медицинскую школу, где получила квалификацию гинеколога. Работая врачом, она позже работала преподавателем и получила степень магистра в области общественного здравоохранения.

Мать семерых детей постепенно начала заниматься политикой в 1990 году, когда вступила в ХДС. В начале 2000-х годов она была избрана в парламент Нижней Саксонии и стала государственным министром по социальным вопросам. В 2005 году фон дер Ляйен заняла пост министра по делам семьи, затем министра труда и социальных дел, а затем министра обороны до своего назначения в Еврокомиссию.

За пять лет работы на посту главы Еврокомиссии фон дер Ляйен заслужила похвалу прежде всего за эффективную реакцию на пандемию коронавируса и за единые действия ЕС во время агрессивной войны России в Украине.

Как среди брюссельских чиновников, так и в столицах ЕС фон дер Ляйен периодически вызывала недовольство своей склонностью держать все под контролем, обсуждать вопросы только с очень узким кругом близких коллег и делать заявления, по которым в ЕС нет четкого консенсуса.

Например, фурор вызвала безоговорочная поддержка фон дер Ляйен войны Израиля в Газе после террористической атаки ХАМАС. Сейчас прокуроры выясняют, законно ли она поступила, обсудив вопросы вакцин в частном сообщении с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой во время пандемии, не получив одобрения стран ЕС на проведение переговоров.

ЕНП идет на выборы с более правой платформой, что означает, что в таких вопросах, как борьба с изменением климата и «зеленой революцией», фон дер Ляйен отошла от своих достижений за последние пять лет во главе комиссии. Она также заняла более жесткую позицию по вопросам миграции: программа ЕНП включает в себя увеличение штата пограничной службы ЕС Frontex с 10 000 до 30 000 человек, а также борьбу с прошениями о предоставлении убежища за пределами ЕС.

В ходе дебатов ведущих кандидатов в конце апреля фон дер Ляйен также приоткрыла дверь для сотрудничества с ультраправой ЕКР, заявив, что это будет во многом зависеть от состава парламента и от того, какие политические силы войдут в ЕКР после выборов. Однако это может поставить под угрозу союз ЕНП с социалистами, которые исключают сотрудничество с правыми евроскептиками.

На фоне жарких политических споров фон дер Ляйен также пытается показать себя с более мягкой стороны. Например, на своем предвыборном сайте ursula2024.eu она заявляет: «Как мать семерых детей, я хочу, чтобы дети моих детей росли в безопасной и процветающей Европе».

Хотя фон дер Ляйен является лидером ЕНП и ее родная партия, ХДС, намерена использовать это в предвыборной кампании, немецкие избиратели не смогут напрямую оценить работу председателя комиссии, поскольку сама фон дер Ляйен на выборах не баллотируется. 

Николас Шмит на конгрессе Партии европейских социалистов (PES) в Риме.
Николас Шмит на конгрессе Партии европейских социалистов (PES) в Риме. Фото: LUIGI MISTRULLI / IPA / SIPA / SCANPIX

Николас Шмит

Партия европейских социалистов (PES)

Левоцентристская партия PES объявила в середине января, что люксембургский политик Николас Шмит, который является комиссаром по трудовым и социальным правам в нынешней Еврокомиссии, будет выдвинут в качестве единственного ведущего кандидата на съезде партии в Риме 2 марта. Партия подавляющим большинством голосов одобрила его назначение на должность Spitzenkandidat.

В своей речи после утверждения Шмит заявил, что Европа должна быть силой, которая улучшает жизнь людей, защищает демократию и возглавляет борьбу с климатической катастрофой. Среди его приоритетов - борьба с ростом стоимости жизни и набирающими силу ультраправыми.

«Лучший ответ ультраправым - это наше видение и наш проект для Европы, для лучшей жизни для каждого гражданина и каждого ребенка, - сказал 70-летний люксембуржец. - Я хочу, чтобы избиратели знали, что социалисты будут продолжать бороться за всех граждан и выполнять свои обязательства и обещания».

Шмит родился в Дифферданже в 1953 году, изучал экономику Институте политических исследований во Франции и начал свою политическую и дипломатическую карьеру в конце 1970-х годов, сначала в качестве атташе в офисе премьер-министра Люксембурга, а затем в Министерстве иностранных дел. В 1991 году он был назначен членом Государственного совета, консультирующим парламент и правительство.

На рубеже тысячелетий он стал послом Люксембурга в ЕС, а после работы заместителем министра иностранных дел по вопросам иммиграции, в 2009 году Шмит стал министром труда Люксембурга и занимал эту должность в течение следующего десятилетия, пока не был назначен еврокомиссаром.

Хотя работа Шмита на посту комиссара хорошо известна в Брюсселе, и за последние пять лет ему удалось обеспечить выполнение Директивы об адекватной минимальной заработной плате, Директивы о работе через цифровые платформы и запустить схему краткосрочных работ стоимостью 100 миллиардов евро во время пандемии, люксембургский социалист практически неизвестен широкой общественности.

Представитель немецких социалистов Катарина Барли, тем временем, заявила Euractiv, что Шмит - наиболее подходящий кандидат для социал-демократов, который, будучи опытным дипломатом, совершенно неустрашим на международной арене.

«Европейская избирательная кампания только началась, европейцы со мной знакомятся», - заявил сам Шмит в интервью Le Monde в апреле, отвергнув утверждения о том, что избиратели не имеют о нем представления. Чем ближе выборы, тем чаще он посещает агитационные мероприятия в разных странах.

Команда Шмита также утверждала, что, хотя люксембуржец представляет европейских социалистов в целом, лидеры от каждой страны, такие как популярный левый евродепутат от Франции Рафаэль Глюксманн, будут играть более значительную роль в кампании.

Независимо от исхода кампании, шансы на то, что Шмит станет главой Еврокомиссии, практически отсутствуют, поскольку опросы общественного мнения показывают, что социалисты останутся второй по величине силой в Европарламенте. Даже если фон дер Ляйен не станет председателем Еврокомиссии, скорее всего, будет найдена альтернатива вне списка ведущих кандидатов.

Шмит, работающий в комиссии под началом фон дер Ляйен, не высказывал особой критики в адрес босса, однако в ходе дебатов ведущих кандидатов в конце апреля он возмутился возможным сотрудничеством фон дер Ляйен с ультраправой EКР.

«Ценности и права не могут быть разделены в соответствии с каким-то политическим соглашением, - сказал Шмит. - Либо вы идете на сделку с ультраправыми, потому что они вам нужны, либо вы четко говорите, что сделка невозможна, потому что они не уважают фундаментальные права, за которые боролась наша комиссия».

Выступая позже перед репортерами Politico и других изданий, Шмит был еще более конкретен: «Мы не можем голосовать за программу, которая была согласована с ЕКР».

Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ведущий кандидат от АЛДЕ и первый номер от немецкой Свободной демократической партии на европейских выборах.
Мари-Агнес Штрак-Циммерман, ведущий кандидат от АЛДЕ и первый номер от немецкой Свободной демократической партии на европейских выборах. Фото: BERND VON JUTRCZENKA / DPA / Scanpix

Мари-Агнес Штрак-Циммерман

Альянс либералов и демократов за Европу (АЛДЕ)

Хотя либералы в Европарламенте входят в объединенную фракцию Renew Europe, на европейских выборах будут участвовать несколько кандидатов, и наиболее вероятным кандидатом представляется Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии Германии (СвДП). По крайней мере, она представляла либералов на первых дебатах ведущих кандидатов.

АЛДЕ провела внеочередной съезд в Брюсселе во второй половине марта. До этого были предположения, что первым номером либералов могут стать премьер-министр Эстонии Кая Каллас или бывший премьер-министр Люксембурга и нынешний министр иностранных дел Ксавье Беттель, однако этого не произошло: АЛДЕ выбрала Штрак-Циммерман.

У либералов есть общий предвыборный манифест, но он, как правило, сосредоточен на вопросах, по которым каждый лагерь более или менее согласен, и избегает вопросов, по которым они расходятся. Например, АЛДЕ и ее СвДП хотели бы отказаться от части «Зеленой сделки», в то время как партия «Ренессанс» президента Франции Эмманюэля Макрона, которая до сих пор задавала тон в Европарламенте, хотела бы продвигать «зеленую» политику ЕС без изменений.

«Либералы являются либералами, поскольку у них есть свое видение вещей, - сказала Штрак-Циммерман в интервью Euractiv, даже после того, как ее утвердили в качестве кандидата от АЛДЕ. - Они не лемминги, которые просто бегут туда, куда говорит начальство. Но нас объединяет любовь к свободе».

Появление 66-летней Штрак-Циммерман в качестве ведущего кандидата от АЛДЕ стало неожиданностью, поскольку, хотя она хорошо известна в Германии и является одним из тяжеловесов среди либералов, в остальной Европе, включая Брюссель, ее имя и лицо незнакомы.

Штрак-Циммерман родилась в Дюссельдорфе в 1958 году, изучала журналистику, политологию, немецкий язык и литературу в Университете имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене и много лет работала в издательстве. В начале 1990-х годов она вступила в СвДП.

Была членом городского совета Дюссельдорфа и долгое время вице-мэром. С 2013 по 2019 год она являлась вице-председателем СвДП.

Штрак-Циммерман была избрана в немецкий парламент в 2017 году и в нынешнем Бундестаге является председателем комитета по обороне, решительным сторонником Украины и яростным критиком канцлера-социалиста Олафа Шольца, несмотря на то, что входит в ту же коалицию. Она также является одним из инициаторов так называемой феминистской концепции внешней политики нынешнего правительства Германии. Согласно опросам общественного мнения, она является одним из самых популярных политиков Германии, а из членов правящей коалиции ее недавно обошел только министр обороны социалист Борис Писториус.

В ходе европейской предвыборной кампании Штрак-Циммерман играет на броских фразах: на плакатах она использует имя Eurofighterin, позаимствованное у истребителя и адаптированное к гендерным особенностям, провозглашает себя «государственным мужем среди женщин» и использует адаптацию названия пьесы Бертольта Брехта - «Бабушка Кураж» вместо «Мамаши кураж». Правда, немецкие СМИ усомнились в том, что либералы вообще знакомы с творчеством Брехта, поскольку главная героиня пьесы «Мамаша Кураж и ее дети» наживалась на войне.

В то же время она подвергала резкой критике бывшего министра обороны Германии и нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она не включила вопросы обороны в повестку дня ЕС еще до нападения России на Украину.

«Я понятия не имею, почему она не заговорила о военной безопасности, когда стала председателем комиссии, ведь она знакома с темой, имеет представление о том, что произошло», - сказала Штрак-Циммерман в интервью Euronews, имея в виду аннексию Крыма в 2014 году.

Она также раскритиковала свою конкурентку в связи с решением выделить Венгрии более 10 миллиардов евро из Фонда сплочения.

Один из трех ведущих кандидатов от либералов, итальянец Сандро Гоци, избранный в Европарламент от Франции.
Один из трех ведущих кандидатов от либералов, итальянец Сандро Гоци, избранный в Европарламент от Франции. Фото: Alain Rolland / Euroopa Parlament

ЕДП, самый маленький член фракции Renew Europe в Европарламенте, выдвинула Сандро Гоци, евродепутата от итальянской партии «Италия Вива», своим кандидатом на европейских выборах на съезде во Флоренции 8 марта. В настоящее время он избран в Европарламент от Франции по списку партии «Ренессанс» и будет баллотироваться по списку «Нужна Европа» (Besoin d'Europe)

ЕДП - одна из самых ярых сторонниц единой Европы, и в своем предвыборном манифесте они предвидят дальнейшую централизацию политики и преобразование Еврокомиссии в правительство ЕС, а также выборы президента ЕС в будущем.

56-летний Гоци является председателем ЕДП в течение последних трех лет. Он родом из деревни Сольяно-аль-Рубиконе в регионе Эмилия-Романья и изучал право в Болонском университете, а также в Институте политических исследований в Париже и Брюссельском свободном университете.

До прихода в политику он работал в Итальянской службе внешних связей в области экономических отношений и готовил введение евро в Генеральном секретариате Еврокомиссии. На рубеже тысячелетий Гоци был членом кабинета тогдашнего президента Еврокомиссии Романо Проди, а затем Бюро советников по европейской политике во время работы комиссии Баррозу. Помимо прочего, он был приглашенным лектором в различных европейских университетах.

Политическая биография Гоци настолько разнообразна, насколько это вообще возможно. В университетские годы он участвовал в Итальянском социалистическом движении, которое имело фашистское происхождение, затем перешел в либеральную Итальянскую республиканскую партию, затем в левоцентристскую Демократическую партию, а после ухода бывшего премьер-министра Маттео Ренци - в основанную им «Италию Вива».

Гоци был членом итальянского парламента с 2006 по 2018 год и, по сути, канцлером по европейским делам во время премьерства Ренци с 2014 по 2018 год. Он был избран в Европарламент после того, как были перетасованы места, освободившиеся после выхода Великобритании из Европарламента, и Франция получила дополнительные пять мест.

Когда в марте евролибералы выдвинули свою тройку лидеров, Гоци заявил, что они являются «настоящими кандидатами», поскольку, в отличие от Урсулы фон дер Ляйен от ЕНП и социалиста Николаса Шмита, они также баллотируются в Европарламент, сообщает Euronews.

Он также напомнил о верховенстве закона и сказал, обращаясь к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что если «вы не уважаете европейские ценности, то можете забыть о европейских деньгах».

Валери Айе, лидер фракции Renew Europe и первый номер французских либералов, на пресс-конференции в Страсбурге.
Валери Айе, лидер фракции Renew Europe и первый номер французских либералов, на пресс-конференции в Страсбурге. Фото: Fred Marvaux / Euroopa Parlament

Валери Айе

L'Europe Ensemble

Французская политическая партия «Ренессанс» входит во фракцию Renew Europe в Европарламенте под названием L'Europe Ensemble, и они решили выдвинуть лидера группы Валери Айе в качестве третьего кандидата от либералов. Во Франции она возглавляет список президента Эммануэля Макрона «Нужна Европа» для участия в европейских выборах.

Получив одобрение в качестве ведущего кандидата от своего лагеря, Айе заявила: «Эти выборы имеют решающее значение. Мы не можем позволить популистам угрожать нашей общей судьбе!»

38-летняя Айе выросла в семье фермеров-молочников из Шато-Гонтье на северо-западе Франции. Получив образование юриста, Айе работала помощником нескольких французских сенаторов. Ранее она являлась членом центристского Союза демократов и независимых, но в 2017 году вступила в партию Макрона под названием La République En Marche! а два года спустя была избрана в Европарламент.

Однако до начала этого года Айе была совершенно неизвестна за пределами Брюсселя. Но затем лидер группы Renew Europe Стефан Сежурне занял пост министра иностранных дел Франции, и партия выдвинула Айе на его место, а также в число лидеров списка Макрона на европейских выборах.

Ведущие кандидаты от Европейской партии зеленых Бас Эйкхаут и Терри Рейнтке.
Ведущие кандидаты от Европейской партии зеленых Бас Эйкхаут и Терри Рейнтке. Фото: Philippe Buissin, Euroopa Parlament / Luis Millan, Euroopa Parlament

Терри Рейнтке и Бас Эйкхаут

Европейская партия зеленых

Как и принято у «зеленых» при избрании лидеров, Европейская партия зеленых представляет на европейских выборах этого года тандем из женщины и мужчины, а не одного ведущего кандидата. На съезде, прошедшем в Лионе в начале февраля, на эти роли были избраны Терри Райнтке из Германии и голландский политик Бас Эйкхаут. За номинацию боролись Элина Пинто из Латвии и итальянская «зеленая» Бенедетта Скудери.

И Райнтке, и Эйкхаут - опытные евродепутаты. Их избрание в качестве лидеров неудивительно, учитывая, что оба являются влиятельными членами своих фракций.

В последний срок Эйкхаут возглавлял усилия «зеленых» по формированию низового соглашения, пытаясь заставить ЕС ввести более строгие правила по выбросам и перенести запрет на продажу новых автомобилей внутреннего сгорания на 2030 год, пишет Politico. Однако Рейнтке, которая стала сопредседателем «зеленых» в прошлом году, сосредоточилась на вопросах верховенства закона в Польше и Венгрии, а также на защите меньшинств и гендерном равенстве.

37-летняя Рейнтке, родом из Гельзенкирхена на западе Германии, считает, что период ее взросления, который проходил в Рурской области, известной угледобывающей и сталелитейной промышленностью, сформировал ее взгляды: она полностью понимает проблемы, с которыми сталкиваются многие европейские регионы, где экономику приходиться адаптировать из-за изменения климата.

«Цель состоит в том, чтобы сохранить наше процветание и глобальную конкурентоспособность, создать "зеленые" рабочие места и избавиться от зависимости от ископаемого топлива. Устойчивая промышленность и производство "зеленого" водорода, например, для производства "зеленой" стали, станут движущей силой будущего», - объяснила она свои принципы на сайте Европейской партии зеленых.

Прежде чем попасть в Европарламент, Рейнтке работала советником в Бундестаге.

47-летний Эйкхаут из Грусбека в Восточной Голландии изучал в университете химию и экологию и много лет работал научным сотрудником в Голландском национальном институте общественного здравоохранения и окружающей среды. Он также работал в Межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата.

В первых дебатах ведущих кандидатов Эйкхаут раскритиковал действующего председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, обвинив ее в отказе от принципов «Зеленой сделки» во время предвыборной кампании. «К сожалению, госпожа фон дер Ляйен, мы увидели, что вы ограничиваете и фактически сводите на нет низовые обещания, данные фермерам, - сказал он. - Если вы действительно хотите помочь фермерам, вы должны что-то сделать с нашей рыночной моделью».

В ходе дебатов Эйкхаут также вынудил фон дер Ляйен признать, что при определенных условиях она готова сотрудничать с ультраправыми.

Несмотря на то, что лидеры «зеленых» хорошо известны, известность Рейнтке и Эйкхаута также подвергается критике, поскольку оба они представляют страны Центральной Европы и старых членов ЕС, в то время как Европейская партия зеленых в последние годы значительно расширила свой охват в Восточной и Южной Европе.

Ведущими кандидатами от Европейского свободного альянса (EСА) на европейских выборах являются Рауль Ромева, представляющий каталонцев, и Мейлис Россберг, представляющая датчан в Германии.
Ведущими кандидатами от Европейского свободного альянса (EСА) на европейских выборах являются Рауль Ромева, представляющий каталонцев, и Мейлис Россберг, представляющая датчан в Германии. Фото: Marc Dossmann, Euroopa Parlament / Maylis Roßberg, erakogu, Twitter

Мейлис Росберг и Рауль Ромева

Европейский свободный альянс (ЕСА)

Европейский свободный альянс (EСА), объединяющий партии от «зеленых» и европейских консерваторов и реформистов (EКР) в Европарламенте, выдвинул пару лидеров уже в октябре прошлого года, когда состоялся его первый съезд. На этот раз Рауль Ромева, выступающий за независимость левых из испанского региона Каталония, и Мейлис Росберг, представляющая датское меньшинство в Германии, будут представлять объединяющую силу региональных партий и партий меньшинств.

Согласно собственному заявлению партии, эта пара должна представлять общее стремление ЕСА защищать самоопределение, демократию и разнообразие в Европе с разнообразным составом.

53-летний Ромева является членом партии «Левые республиканцы Каталонии», а 24-летняя Росберг - членом Союза южношлезвигских избирателей. Оба они не баллотировались в Европарламент, поскольку партия Росберга слишком мала, чтобы преодолеть порог в Германии, а Ромеве, осужденному в связи с незаконным референдумом о независимости Каталонии в 2017 году, запрещено занимать любые государственные должности до 2030 года.

Именно поэтому в ходе европейской избирательной кампании EСА уделяет основное внимание распространению своих идей, а не стремлению получить как можно больше мест, чего в любом случае трудно добиться в ситуации, когда в большинстве стран входящие в нее партии являются маргинальными силами.

Ромева родился в Мадриде, получил экономическое образование, в детстве переехал в Каталонию и, помимо прочего, был представителем ЮНЕСКО в Боснии и Герцеговине и преподавателем международных отношений в Автономном университете Барселоны.

До середины прошлого десятилетия Ромева был связан с экосоциалистической каталонской партией «Инициатива для Каталонии - Зеленые» и представлял ее в Европарламенте с 2004 по 2014 год. В 2015 году он возглавил избирательный список сторонников независимости Каталонии, был избран в региональный парламент, а затем занимал пост министра иностранных дел и межведомственных отношений Каталонии до тех пор, пока борьба за независимость не угасла.

После незаконной попытки провозглашения независимости Ромева был заключен в тюрьму и приговорен к десяти годам заключения за подстрекательство к мятежу и нецелевое использование государственных средств, пока в 2021 году испанское правительство не освободило его из-за решетки по помилованию.

Россберг учится в Кильском университете и возглавляет молодежную организацию EСА.

Лидер Европейских левых Вальтер Байер в Аугсбурге осенью 2023 года.
Лидер Европейских левых Вальтер Байер в Аугсбурге осенью 2023 года. Фото: Ferran Cornellà / CC BY-SA 4.0 DEED / Wikimedia Commons

Вальтер Байер

Европейские левые

Европейские левые избрали австрийского коммуниста Вальтера Байера своим лидером на закрытой февральской конференции в Любляне. Байер является председателем Европейских левых с декабря 2022 года.

Хотя 70-летний Байер был лидером Ккоммунистической партии Австрии в 1994-2006 годах, у него мало опыта в политике высшего уровня, и, несмотря на то, что он был одним из основателей Европейских левых, у него мало опыта и на европейском уровне.

Даже после партийного съезда в Любляне Байеру пришлось отбиваться от вопросов репортеров о его предполагаемой неосведомленности в делах ЕС. «Если честно, Европа - это не только Брюссель, - цитирует его Euronews. - Европа - это 27 стран, сотни городов и миллионы граждан. Европейские левые хотят быть голосом людей, чьи голоса редко слышны в Брюсселе».

Сам Байер не будет баллотироваться в Европарламент на предстоящих выборах.

Политик родился в Вене в 1954 году и вырос в семье коммунистов. За свои взгляды его отец был заключен в концентрационные лагеря Дахау и Освенцим, но сын сам пришел к коммунизму, когда достиг совершеннолетия. Изучая экономику в Венском университете, Байер занимал разные должности в Австрийском студенческом союзе.

После окончания учебы Байер занимал различные посты в Коммунистической партии Австрии, пока не поднялся на самый верх. После ухода из партии он координировал деятельность европейских левых аналитических центров и представлял атеистических мыслителей на межрелигиозной мирной конференции, созванной Папой Бенедиктом XVI.

На европейских выборах левоцентристская партия, возглавляемая Байером, выдвигает свою платформу, в центре которой - борьба с изменением климата и адаптация экологического перехода к уровню, приемлемому для всех социальных слоев. Он также хочет, чтобы будущий Европарламент сделал больше для решения проблемы стоимости жизни, а программа Европейских левых включает в себя директиву о введении налога на арендную плату.

Ультралевые, однако, выступают против увеличения расходов на оборону и доведения расходов в странах НАТО до двух процентов ВВП.

«Если люди в Европарламенте и Еврокомиссии призывают тратить два процента ВВП на вооружение, то нет, нужно наоборот. Потратьте два процента нашего ВВП на культуру и искусство, образование, здравоохранение, укрепление государственных служб», - сказал Байер в интервью Euractiv. Вместо того чтобы вооружать Украину, Байер призывает к «международной стратегии и политике, связанной с миром и справедливостью, чтобы положить конец этой ужасной войне».

Валерий Гилецкий, политик с молдавским и румынским гражданством, в 2018 году.
Валерий Гилецкий, политик с молдавским и румынским гражданством, в 2018 году. Фото: Moldova Vabariigi parlament / Avalik omad / Wikimedia Commons

Валерий Гилецкий

Европейское христианское политическое движение (ЕХПД)

Европейское христианское политическое движение (ЕХПД), члены которого входят в группы Европейской народной партии (ЕНП) и Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) в Европарламенте, на февральском заседании выбрало Валерия Гилецкого, не входящего в ЕС молдавского политика, в качестве предпочтительного кандидата.

63-летний Гилецкий, имеющий как молдавское, так и румынское гражданство, является председателем европейской партии, представляющей христианские ценности. Ранее он был депутатом молдавского парламента и его вице-спикером с 2017 по 2019 год.

Изначально инженер-электронщик, в 1990-х годах Гилецкий изучал теологию и был рукоположен на служение пастора церкви.

В ходе первых дебатов ведущий кандидат Гилецкий призвал ЕС защищать свободное общество. «Я родился и вырос в Советском союзе. Оглядываясь назад и осознавая, что сегодня я здесь, я могу сказать, что даже в самых смелых мечтах я не мог предположить, что бывший советский солдат сможет принять участие в этих свободных дебатах сегодня в Маастрихте. Но это доказывает, что наши мечты могут стать реальностью. И я призываю вас заботиться о своих основных свободах», - цитирует его Politico.

Основными темами политического манифеста ЕХПД являются, в частности, защита свободы религии, борьба с торговлей людьми и поддержка криминализации секс-торговли, экономический акцент на средних и малых предприятиях и семейном бизнесе, а также постановка семьи в центр политики в целом.

Первые кандидаты от Европейской пиратской партии Марсель Колая и Аня Хиршель.
Первые кандидаты от Европейской пиратской партии Марсель Колая и Аня Хиршель. Фото: Emilie Gomez, Euroopa Parlament / -stk, CC0 1.0 DEED, Wikimedia Commons

Аня Хиршель и Марсель Колая

Европейская пиратская партия

В январе на собрании в Люксембурге Европейская пиратская партия выбрала своими ведущими кандидатами чешского борца за цифровые права Марселя Колая и немецкого политика Аню Хиршель, которые являются депутатами Европарламента.

Хотя Европейская пиратская партия не имеет официального статуса европейской партии, в нынешнем составе Европарламента ее представляют четыре политика - три избранных от Чехии и один от Германии - члены фракции «зеленых».

43-летний Колая занимал влиятельные посты в Европарламенте: в 2019-2022 годах он был вице-президентом, а после этого - квестором, отвечающим за административные и финансовые вопросы в ассамблее.

Колая родился в Моравской Тршебове, изучал информатику в Университете Брно и работал в сфере разработки программного обеспечения, прежде чем полностью посвятить себя политике.

«В последние годы Европа столкнулась с рядом сложных проблем: пандемия, война в соседней стране, энергетический кризис и углубляющийся климатический кризис. Поэтому сегодня мы наблюдаем рост поддержки популизма и ультраправых партий. Пираты предлагают альтернативу. Политику, основанную на данных и продвигающую свободу и социальную справедливость. Необходимо, чтобы голос пиратов был четко услышан на высших уровнях европейской политики», - заявил Колая, выступающий за прозрачную и ориентированную на гражданские права цифровую политику.

Колая участвует в европейских выборах в качестве кандидата от Чешской пиратской партии.

42-летняя Аня Хиршель, которая разделяет роль ведущего кандидата, является кандидатом на выборах от Пиратской партии Германии. В настоящее время она является членом совета города Ульм на юге Германии и работает в сфере защиты данных в ИТ-компании.

«Как ведущий кандадат от Европейской пиратской партии я хочу представлять наши ценности и предложить новый взгляд на цифровое и взаимосвязанное будущее ЕС. Имея опыт работы в качестве сертифицированного специалиста по защите данных, я хочу привнести свой опыт в области цифровизации, защиты данных, авторского права и экологии на передний край европейской политики», - сказала Хиршель.

Ведущие кандидаты от партии «Вольт Европа» Софи Ин'т Вельд и Дамиан Бозелагер.
Ведущие кандидаты от партии «Вольт Европа» Софи Ин'т Вельд и Дамиан Бозелагер. Фото: Mathieu Cugnot, Euroopa Parlament / Eric Vidal, Euroopa Parlament

«Вольт Европа» приняла свой предвыборный манифест на встрече в Париже осенью прошлого года, а на старте кампании в Брюсселе в начале апреля Дамиан Бозелагер и Софи Ин'т Вельд были утверждены в качестве лидеров движения.

Поскольку одной из главных целей партии является введение транснациональных избирательных списков в ЕС, они также представили символический основной список кандидатов, который означает, что на европейских выборах люди могут голосовать только за кандидатов, выдвинутых в определенной стране. На предстоящих выборах «Вольт Европа» будет баллотироваться в 16 странах, сообщает Euronews.

Пять лет назад единственным евродепутатом от «Вольт Европы» был 36-летний Бозелагер, который был избран от Германии и до сих пор состоял в партии «зеленых», но также готов присоединиться к либералам, в зависимости от того, чьи принципы партии ближе, сообщает Agence Europe. По данным Euronews, партия планирует провести переговоры с обеими фракциями, а затем позволить членам проголосовать.

Второй ведущий кандидат, Софи Ин'т Вельд, является депутатом Европарламента с 2004 года. Она была членом голландской либеральной партии «Демократы 66» до вступления в «Вольт» в прошлом году, но решила сменить партию, поскольку, по ее мнению, «Демократы 66» пренебрегали европейскими вопросами и слишком много внимания уделяли внутренней политике Нидерландов.

До сих пор ин'т-Вельд выделялась в Европарламенте своей борьбой с незаконным шпионским ПО и выступала с резкой критикой венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Для «Вольт Европы» ключевыми вопросами на этих европейских выборах будут переход к климатической нейтральности; сильная социальная политика, включая доступное жилье и общественный транспорт; усиление интеграции в ЕС и создание европейской армии.

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