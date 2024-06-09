ВЕДУЩИЕ КАНДИДАТЫ Более десятка конкурентов пытаются сместить фон дер Ляйен в гонке за пост главы Еврокомиссии

Европейская народная партия (ЕНП), вероятный победитель предстоящих европейских выборов, выдвинула в качестве кандидата на пост председателя Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Ляйен , отведя ведущим кандидатам от других политических сил роль плетущихся в хвосте.

Борьба ведущих кандидатов европейских партий на выборах - это не только проверка их способностей, но и лакмусовая бумажка для всей системы Spitzenkandidat (ведущего кандидата), которая до сих пор была опробована лишь дважды - один раз успешно, второй - полностью провально.

Когда систему впервые применили в 2014 году, бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, которого ЕНП выдвинула в качестве лидера, в итоге стал председателем Еврокомиссии.

Пять лет назад ЕНП шла навстречу выборам с лидером своей фракции - Манфредом Вебером - за спиной. Однако когда дело дошло до назначения главы Еврокомиссии, главы правительств и государств ЕС выступили против кандидатуры Вебера и отвергли систему Spitzenkandidat в качестве символа демократизации Европарламента, выдвинув кандидата Урсулу фон дер Ляйен - министра обороны Германии.

На то, что парламент не был доволен обходом утвержденной системы, окончательно указал тот факт, что в отличие от избранных в Европе депутатов фон дер Ляйен была утверждена на должность с довольно небольшим перевесом - всего на девять голосов больше необходимого минимума.

Что такое Spitzenkandidat?

В контексте выборов в Европарламент термин Spitzenkandidat широко используется для обозначения предпочтений партии в отношении будущего председателя Еврокомиссии.

Согласно Лиссабонскому договору, вступившему в силу в 2009 году, Совет Европы назначает кандидата на пост председателя комиссии «с учетом результатов выборов в Европарламент». Это широко интерпретируется как предпосылка к тому, что ведущим кандидатом на пост президента Еврокомиссии должен стать кандидат от победившей партии.

После того как кандидат от ЕНП Жан-Клод Юнкер стал председателем Еврокомиссии в 2014 году, когда новое правило было впервые введено в действие, лидеры ЕС были расстроены тем, что их право голоса оказалось урезанным. Сразу же после утверждения Юнкера Совет объявил: «Как только новый состав Еврокомиссии фактически вступит в должность, Совет Европы начнет размышлять о характере процесса назначения председателя Еврокомиссии в будущем, соблюдая Европейские договоры».

Однако последний состав Европарламента обсудил возможные изменения, чтобы сделать процесс Spitzenkandidat еще более прозрачным – среди прочего были предложения о том, чтобы президент комиссии мог определяться на основе международного списка, который будет представлен избирателям одинаковым образом во всех странах ЕС, или что в контексте лидера Еврокомиссии могут быть организованы так называемые предварительные выборы.