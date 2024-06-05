Ср, 5.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Жительница Пярну хотела продать кресло, но вместо этого стала жертвой мошенников

rus.postimees.ee
Copy
Мошенники используются для отправки сообщений различные приложения для общения.
Мошенники используются для отправки сообщений различные приложения для общения. Фото: Cris Faga

Неуловимый интернет-мошенник обманул жительницу Пярну на 3000 евро.

29 мая полиция сообщила, что женщина из деревни Папсааре решила продать кресло через Facebook Marketplace. Предполагаемый покупатель попросил отправить товар курьером.

Для этого женщине было отправлено электронное письмо с просьбой подтвердить заказ курьерской услуги с помощью PIN-кодов, сообщила Ляэнаская префектура.

Вскоре с банковского счета пострадавшей было снято 3000 евро, а с предполагаемым покупателем больше не удалось связаться.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх