Жительница Пярну хотела продать кресло, но вместо этого стала жертвой мошенников

29 мая полиция сообщила, что женщина из деревни Папсааре решила продать кресло через Facebook Marketplace. Предполагаемый покупатель попросил отправить товар курьером.

Для этого женщине было отправлено электронное письмо с просьбой подтвердить заказ курьерской услуги с помощью PIN-кодов, сообщила Ляэнаская префектура.

Вскоре с банковского счета пострадавшей было снято 3000 евро, а с предполагаемым покупателем больше не удалось связаться.