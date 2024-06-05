Из-за «Биг Мака» разгорелась судебная тяжба

Европейский суд общей юрисдикции по иску ирландской сети кафе Supermacʼs запретил сети ресторанов быстрого питания McDonaldʼs использовать в Евросоюзе торговую марку «Биг Мак» (Big Mac) для продажи продуктов питания из мяса домашней птицы.

Теперь другие рестораны могут свободно использовать торговую марку «Биг Мак» для продажи в ЕС бургеров из домашней птицы, в том числе из курицы, делает вывод BBC News. Как отмечает «Интерфакс», бигмак с куриной котлетой широко распространен в США и Великобритании, но в странах ЕС такой бургер относится к дополнительному меню. При этом McDonaldʼs по-прежнему может продавать бигмаки с говядиной.

McDonaldʼs зарегистрировала товарный знак Big Mac в Европе в 1996 году как для продуктов питания, так и для услуг. В 2017 году Supermacʼs подал заявку на аннулирование прав на этот бренд, заявив, что американский конкурент длительное время - около пяти лет - не использует товарный знак.

Спустя два года ведомство по интеллектуальной собственности ЕС (EUIPO) частично удовлетворило требования ирландской сети. Однако, говорится в пресс-релизе суда, EUIPO подтвердило охрану, которое товарный знак Big Mac предоставлял компании McDonaldʼs в отношении продуктов питания, приготовленных из мяса домашней птицы, в том числе курицы, а также ряда услуг.

Сейчас европейский суд вынес решение по иску Supermacʼs к EUIPO. Суд частично отменил и изменил постановление ведомства 2019 года, еще больше ограничив права на использование бренда Big Mac в ЕС для американской сети. Отмечается, что McDonaldʼs не удалось доказать, что сеть в течение пяти лет использовала оспариваемую торговую марку в отношении ряда услуг и продуктов питания, в том числе бургеров с курицей.