Ученый рассказал, какое средство от комаров является лучшим и чего следует избегать

Перевод: Сергей Светлов

Советы ученого Урмаса Тартеса по борьбе с комарами

Лучшее средство от комаров - это не посещать места, где их много, в то время, когда они особенно активны. Коренные народы, привыкшие жить рядом с комарами, придерживаются этого принципа на протяжении тысячелетий. Дома установите москитные сетки на окна, а при необходимости и на двери. Таким образом, по крайней мере, в помещении можно создать среду, свободную от комаров.

Если все же необходимо выйти, и погода позволяет, приобретите соответствующую одежду, которую комар не сможет прокусить, но которая при этом легкая и тонкая. Ее можно найти в туристических магазинах. В прохладную погоду это лучший вариант. Понятно, что в жаркую погоду одежда с длинными рукавами не подходит, однако для сильно потеющей кожи этот вариант также не лучший.

В крайнем случае используйте спрей от комаров

Если в крайнем случае возникает необходимость использования химического средства против комаров, никогда не наносите его на кожу заранее, на всякий случай, а берите с собой и используйте только тогда, когда это действительно необходимо.

При покупке репеллента обязательно обратите внимание на его действующее вещество и относительное содержание этого вещества (указывается в процентах). Чем меньше содержание действующего вещества, тем короче его действие, однако по эффективности это не имеет значения. Для того чтобы средство было эффективным, действующее вещество должно испаряться с кожи и достигать комаров.

Меньшее количество действующего вещества испаряется с кожи за более короткое время. Поэтому нет смысла наносить средство, рассчитанное на восемь часов, для часовой прогулки. Лучше купить репеллент с меньшим содержанием действующего вещества и просто наносить его чаще. По возможности я бы избегал использования средств, содержащих DEET, так как это вещество может растворять пластик. Что касается других действующих веществ, то это дело вкуса. Если вы нанесли репеллент на кожу, обязательно тщательно вымойтесь при первой возможности, вернувшись домой.

Если же нужно пойти в место, где много комаров, в их активное время, идите туда группой.

Энтомолог Урмас Тартес. Фото: Mihkel Maripuu