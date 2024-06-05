Президент Карис о выборах в Европарламент: выбирайте лучшую и сильную Европу

«Европа начинается с Эстонии. Мы сами этого хотели, как при восстановлении независимости 33 года назад, так и при присоединении к Евросоюзу 20 лет назад. Возможность выбирать Европарламент - очередное подтверждение этого», - заявил президент Карис.

«В последние годы мы видели, как Эстония влияет на направление всего континента. Взгляните, например, на политическую и военную поддержку Украины, возрастающую независимость Европы от российской энергетики, цифровые вопросы. У всех этих тем эстонское лицо, потому что за ними стоят действия Эстонии», - сказал глава государства.

«Чем лучше и сильнее Европа, тем лучше и сильнее Эстония. И наоборот. Поэтому необходимо выбирать Европарламент. Мы с вами решаем, какой хорошей и сильной Европу мы хотим видеть», - подчеркнул он.

По словам президента Кариса, нет универсального совета, как решить, за кого отдать свой голос. «Но постарайтесь ответить на вопрос, чьи идеи и, будем надеяться, и дела смогли сделать сильнее Европу и Эстонию в этой Европе. Такие люди есть среди кандидатов. А затем проголосуйте. Обязательно проголосуйте, будь то через компьютер или на избирательном участке. Выбирайте лучшую и сильную Европу», - отметил Карис.