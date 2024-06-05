Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за сгоревшего холодильника

В 13:25 в Центр тревоги поступил звонок о том, что из окна и балкона квартиры на втором этаже многоквартирного дома на улице Нийду идет черный дым. В квартире никого не было, и дым распространился по всему дому, включая чердак.

На место происшествия прибыли спасатели из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте и Килинги-Нымме, а также оперативный руководитель и автолестница из Пярну.

Прибывшие на место спасатели за пять минут вошли в здание, используя оборудование для тушения пожара, и начали одновременно тушить огонь и эвакуировать жителей дома. Трое человек, находившихся дома, были выведены из здания по лестнице, один житель третьего этажа был эвакуирован с помощью подъемной корзины.

По оценке спасателей, возгорание началось в холодильнике находившегося в квартире на втором этаже.

Пожар был локализован в 13:45, после чего была проведена проверка всего дома и проветривание помещений. Полностью пожар был потушен в 14:11.