Сегодня около полудня спасатели получили сообщение о возгорании в квартире трехэтажного дома на улице Нийду в Пярну.
Жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за сгоревшего холодильника
В 13:25 в Центр тревоги поступил звонок о том, что из окна и балкона квартиры на втором этаже многоквартирного дома на улице Нийду идет черный дым. В квартире никого не было, и дым распространился по всему дому, включая чердак.
На место происшествия прибыли спасатели из Пярну, Пярну-Яагупи, Хяэдемеэсте и Килинги-Нымме, а также оперативный руководитель и автолестница из Пярну.
Прибывшие на место спасатели за пять минут вошли в здание, используя оборудование для тушения пожара, и начали одновременно тушить огонь и эвакуировать жителей дома. Трое человек, находившихся дома, были выведены из здания по лестнице, один житель третьего этажа был эвакуирован с помощью подъемной корзины.
По оценке спасателей, возгорание началось в холодильнике находившегося в квартире на втором этаже.
Пожар был локализован в 13:45, после чего была проведена проверка всего дома и проветривание помещений. Полностью пожар был потушен в 14:11.
Руководитель по коммуникациям Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс отметила, что большинство пожаров, вызванных электричеством в жилых домах, начинаются из-за неисправности электропроводки, будь то электрический щиток, провода, кабели или распределительные коробки. «Кроме того, неисправности случаются в розетках, часто из-за плохих или ослабленных соединений, а также в электрических приборах, таких как аккумуляторы и зарядные устройства, стиральные машины, холодильники, удлинители», - перечислила Мооритс, добавив, что причиной возгорания может быть как износ устройства, так и некачественные устройства или производственный брак.
Как предотвратить пожары, вызванные электричеством?
- Периодически проверяйте состояние электрических систем здания у квалифицированного специалиста.
- Заказывайте периодический аудит состояния электросистемы, чтобы выявить, в порядке ли она или есть недостатки, требующие исправления (частота аудита зависит от возраста и типа здания).
- Не выполняйте электромонтажные работы самостоятельно, пользуйтесь помощью специалистов: можно выполнять только простые работы, если есть соответствующие знания (например, замена выключателей, розеток, лампочек, предохранителей).
- Если количество используемых электрических приборов и потребление электроэнергии значительно увеличилось, обновите электрическую систему своего дома.
- Электросистема должна быть защищена исправной защитной аппаратурой, для дополнительной защиты от электрических и пожарных рисков установите дифференциальный автомат.
- Не перегружайте электрические приборы и провода, перегрузка опасна источником пожара.
- Используйте приборы только в предназначенных для этого условиях: электрические приборы для внутреннего использования нельзя использовать на улице или в сырых помещениях, например, в ванной.
- Не используйте поврежденные электрические приборы (если изоляция провода повреждена).
- В случае несчастного случая выключите электричество и звоните по номеру 112.