ИНТЕРВЬЮ Объясняет филолог: возможен ли неимперский русский язык?

Роман Эссен уверен в том, что русский язык вполне может не нести имперской функции. Более того, Роман предлагает даже собственный проект, как обеспечить такой формат существования русского языка в Эстонии.

- Роман, вы согласны, что русский язык сегодня оказался в кризисе именно из-за политики российских властей?

- Да, но этот кризис связан даже не столько с войной, скорее можно сказать, что сама эта война стала следствием имперского восприятия русского языка. В Кремле не случайно назвали свою доктрину «русский мир» - с их точки зрения, все, кто говорит по-русски, должны считать Россию своей родиной, а Москву - своей столицей.

Но этот имперский стереотип уже не работает, сегодня в мире в той или иной степени владеют русским языком гораздо большее количество людей, чем все население России. И почему жители всех этих стран должны считать себя подданными кремлевской империи? Это нелепо и возмутительно.

- Сегодня имперская пропаганда начинается прямо с «Азбуки». Она в России издается уже с картинками московского Кремля, культом патриотизма, победы и президента, понятно какого…

- Проблема в том, что русский язык долгое время и целенаправленно делали моноцентричным, с тяготением к московскому стандарту. Я здесь воспользуюсь концепцией польского филолога Томаша Камуселлы, который утверждает, что языки всех бывших империй давно уже стали полицентричными.