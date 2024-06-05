Похмелье от реформы второй пенсионной ступени прошло

Когда более половины десятилетия назад в партии «Отечество» разработали план реформирования второй пенсионной ступени и реализовали его вместе с партнерами по коалиции из EKRE и Центристской партии, существовали опасения, что, если слишком много людей откажутся от второй пенсионной ступени, это повлечет за собой то, что экономические результаты управляющих активами компаний могут оказаться настолько плохим, что никто не захочет иметь дело с пенсионными фондами.