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Похмелье от реформы второй пенсионной ступени прошло

Тынис Оя
, экономический журналист
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Доходы управления пенсионных фондов второй ступени Tuleva в прошлом году выросли на треть. На фото основатель и руководитель Tuleva Тыну Пекк.
Доходы управления пенсионных фондов второй ступени Tuleva в прошлом году выросли на треть. На фото основатель и руководитель Tuleva Тыну Пекк. Фото: Eero Vabamägi

Когда более половины десятилетия назад в партии «Отечество» разработали план реформирования второй пенсионной ступени и реализовали его вместе с партнерами по коалиции из EKRE и Центристской партии, существовали опасения, что, если слишком много людей откажутся от второй пенсионной ступени, это повлечет за собой то, что экономические результаты управляющих активами компаний могут оказаться настолько плохим, что никто не захочет иметь дело с пенсионными фондами. 

Плохое экономическое состояние компаний по управлению активами также может стать риском для пенсионных фондов.

Выход из пенсионных фондов второй ступени начался в 2021 году, в результате чего как доходы от управления активами фондов второй ступени, так и совокупные доходы компаний по управлению активами сократились более чем на четверть.

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