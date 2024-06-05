На что способна армия Беларуси и насколько велика вероятность ее вступления в войну в Украине?

Это же подтверждает и главный редактор белорусского сайта «Хартия-97» Наталья Радина (также находится за пределами Беларуси): «Они, конечно, не хотят воевать, это я точно могу вам сказать. Если пойдут, то пойдут исключительно по приказу и под принуждением, но прекрасно зная, какие будут последствия участия в этой войне».

Похожие мысли высказывает и Артем Шрайбман: «В ее нынешнем немобилизованном состоянии белорусская армия не представляет серьезной угрозы Украине на любом направлении. Она не представляет серьезного подспорья России. Ее задействование на поле боя перестанет ощущаться в течение нескольких дней или недель. Зато последствия для Беларуси и белорусского плацдарма России могут быть долгоиграющими».

Впрочем, Олег Катков обращает внимание, что нельзя не учитывать четыре механизированные бригады и две бригады ВДВ при поддержке еще двух артиллерийских бригад, которые Беларусь может выставить как ударные силы.

«Если поставим вопрос, где они могут пойти в наступление, то увидим довольно сложный участок для любых наступательных действий: ограниченное количество дорог, много труднопроходимых лесов и болот», - указывает он.

То есть при таких условиях, а также учитывая подготовку ВСУ и «реалии поля боя» современной войны, массовое использование бронетехники выглядит не очень вероятным и рациональным.

«Но наступление России на севере Харьковщины показывает, что активные наступательные действия можно вести с минимумом бронетанковой компоненты», - отмечает Олег Катков.

А по поводлу возможности прямого вступления Беларуси в войну предупреждает: «Такая вероятность есть. Она не нулевая. Находиться в иллюзиях, что „этого не произойдет, потому что это ИПСО (информационно-психологическая специальная операция)“ - угрожающе для Украины. Именно поэтому Украина держит вдоль границы соответствующие силы».