Кая Каллас: принятие дополнительного бюджета не было таким болезненным процессом

Кая Каллас сказала, что принятие дополнительного бюджета не было таким болезненным процессом. Такое впечатление создалось из-за преувеличения журналистов и склонности к конфликтам. «Каждый месяц мы проводили совещания, чтобы по частям рассматривать государственный бюджет и искать, где можно что-то сделать», - сказала Каллас.