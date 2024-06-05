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Кая Каллас: принятие дополнительного бюджета не было таким болезненным процессом

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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Edijs Pālens/LETA

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) в радиопередаче Kuku «Sihik» рассказала об отрицательном дополнительном бюджете, крайностях на выборах в Европейский парламент и влиянии экономического спада на промышленные предприятия.

Кая Каллас сказала, что принятие дополнительного бюджета не было таким болезненным процессом. Такое впечатление создалось из-за преувеличения журналистов и склонности к конфликтам. «Каждый месяц мы проводили совещания, чтобы по частям рассматривать государственный бюджет и искать, где можно что-то сделать», - сказала Каллас.

Борьбу сторонников и противников насчет урезания бюджета Каллас объясняет тем, что партии выступают перед своими избирателями. Одно дело, что партии говорят в СМИ, и другое - что они делают за столом переговоров. Нейтральную позицию Партии реформ премьер-министр объясняет существованием свободы мнений и слова, заявляя, что приоритетом является достижение соглашений.

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