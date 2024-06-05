Тартуский водоканал сообщил в прошлый четверг о загрязнении питьевой воды бактериями в районах Варику, Таммелинн и Рянилинн. Хотя бактериальные показатели в питьевой воде теперь снова находятся в допустимых пределах, в некоторых домах вода из крана все еще может иметь сильный запах хлора.
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Водопроводная вода в Тарту все еще пахнет хлором
В конце прошлой недели работники Тартуского водоканала многократно промывали трубы и для полного уничтожения бактериального загрязнения также дезинфицировали их хлором.