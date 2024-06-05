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Водопроводная вода в Тарту все еще пахнет хлором

Вейки Ояперв
, журналист
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Руководитель Тартуского водоканала Тоомас Капп.
Руководитель Тартуского водоканала Тоомас Капп. Фото: Margus Ansu

Тартуский водоканал сообщил в прошлый четверг о загрязнении питьевой воды бактериями в районах Варику, Таммелинн и Рянилинн. Хотя бактериальные показатели в питьевой воде теперь снова находятся в допустимых пределах, в некоторых домах вода из крана все еще может иметь сильный запах хлора.

В конце прошлой недели работники Тартуского водоканала многократно промывали трубы и для полного уничтожения бактериального загрязнения также дезинфицировали их хлором.

«Фактически, теперь вкус хлора уже должен был исчезнуть, но, к сожалению, в некоторых домах все еще может ощущаться вкус или запах хлора, - отметил руководитель Тартуского водоканала Тоомас Капп, но заверил, что вода безопасна и пригодна для питья. - Мы очень извиняемся за то, что где-то еще ощущается вкус хлора, это должно пройти через пару дней», - добавил Капп.

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