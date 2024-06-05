Водопроводная вода в Тарту все еще пахнет хлором

«Фактически, теперь вкус хлора уже должен был исчезнуть, но, к сожалению, в некоторых домах все еще может ощущаться вкус или запах хлора, - отметил руководитель Тартуского водоканала Тоомас Капп, но заверил, что вода безопасна и пригодна для питья. - Мы очень извиняемся за то, что где-то еще ощущается вкус хлора, это должно пройти через пару дней», - добавил Капп.