Рынок электромобилей набирает обороты

Перевод: Сергей Светлов

Согласно статистике Департамента транспорта, на начало этого года в Эстонии зарегистрировано всего 5991 электромобиль, что составляет лишь около одного процента от всех зарегистрированных в Эстонии транспортных средств. Из всех новых автомобилей, проданных в Эстонии в прошлом году, шесть процентов были полностью электрическими, что значительно меньше, чем в большинстве наших соседних стран. Например, в Латвии этот показатель составил девять процентов, в Швеции 40 процентов, а в Норвегии целых 82 процента.

По оценке Союза предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), спрос на электромобили в Эстонии до сих пор был значительно ниже среднего по Европе, где доля продаж электромобилей среди новых легковых автомобилей составляет от 13 до 15 процентов ежемесячно. Сравнивая первые четыре месяца этого года с тем же периодом прошлого года, можно увидеть рост на 11,8 процента, однако для дальнейшего роста необходимо, чтобы на рынок, включая вторичный рынок, поступало все больше электромобилей среднего и низкого ценового сегмента.

Руководитель лизинга LHV Эрки Линк также отметил, что если ранее электромобили были выбором скорее для более обеспеченных людей, то именно их доступность может повысить популярность в Эстонии.

«Мы видим в своей повседневной работе, что если раньше покупатели электромобилей в основном были с высоким доходом, то теперь все больше разных людей рассматривают этот вариант. В прошлом году средняя стоимость электромобилей, приобретенных с нашей финансовой поддержкой, составляла 49 000 евро, но сегодня можно найти гораздо более доступные варианты как среди новых, так и среди подержанных электромобилей. Важно поддерживать людей в принятии такого выбора, поэтому мы недавно сделали условия финансирования более выгодными», - сказал Линк.

Самыми популярными электромобилями среди частных клиентов LHV в прошлом году были Tesla Model 3, Nissan Leaf, Audi E-tron, BMW i3 и Porsche Taycan. По данным AMTEL, в первые четыре месяца этого года самыми популярными марками электромобилей были Tesla, Audi, Toyota и Hyundai.