ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ Почему не получается проголосовать электронно?

Перевод: Сергей Светлов

В редакцию Postimees поступила жалоба читателя, что невозможно участвовать в электронных выборах. «Я скачал приложение с сайта https://www.valimised.ee/ и попытался проголосовать, но программа закрывается сразу же, как только я начинаю идентификацию личности как с помощью ID-карты, так и MobiilID», - сказал читатель.

По словам читателя, никакие сообщения об ошибках не отображались. «Я пробовал на нескольких разных компьютерах, с различными считывателями ID-карт и операционными системами, такими как Windows 10 и Windows 11, но проголосовать электронно не удается. Все обновления установлены, и технические требования для участия в электронных выборах выполнены. Якобы та же проблема возникала и у других избирателей», - написал обеспокоенный читатель Postimees.

На проблему ответил руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ.

«Проблема может быть связана с настройками компьютера пользователя или, например, с настройками рабочего места в организации, которые по какой-то причине ограничивают использование приложения для голосования. Избиратель должен обратиться на информационную линию по номеру 1247, где ему помогут с техническими вопросами», - сказал Койтмяэ в ответе.