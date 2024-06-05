За три дня на выборах в Европарламент проголосовало 89 264 избирателя

Электронное голосование продолжается круглосуточно до вечера субботы, 8 июня, до 20:00. Для электронного голосования необходимо загрузить приложение для голосования с сайта www.valimised.ee на свой компьютер. Также требуется компьютер с подключением к интернету и для идентификации личности ID-карта с картридером или мобильный ID и PIN-коды. Голосовать с помощью Smart-ID и мобильных устройств невозможно.

До четверга с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. С пятницы по воскресенье на неделе выборов с 12:00 до 20:00 открыты все 377 избирательных участков по всей Эстонии. В день выборов, 9 июня, все избирательные участки открыты с 9:00 до 20:00.

На выборах в Европейский парламент в Эстонии только один избирательный округ, охватывающий всю страну. Иными словами, все избирательные участки страны открыты для всех избирателей вне зависимости от их зарегистрированного места жительства.

Больше информации об избирательных участках можно найти по адресу www.valimised.ee.