EMF: Гибель гонщика наступила в результате стечения ряда неблагоприятных обстоятельств

Перевод: Сергей Светлов

В сообщении в социальных сетях было сказано, что в обсуждении, помимо членов комиссии по гоночным трассам EMF, приняли участие председатель совета EMF Рауль Кооов, спортивный директор Тыну Сейл, генеральный секретарь Мартин Арумяэ и директор компании Rada OÜ, управляющей трассой в Аудру, Андрес Халль.

«На собрании был проанализирован имеющийся материал по аварии и сделан вывод, что в данном случае произошло совпадение нескольких неблагоприятных обстоятельств. Гонщик по неизвестным причинам выехал за пределы трассы и попал в зону, которая не является обычной зоной вылета, и столкнулся с находившимся там препятствием», - объяснялось в сообщении.

Также было отмечено, что хотя некоторые гонщики ранее указывали на необходимость покрытия зон вылета асфальтом или гравием, место аварии не находилось в такой зоне: «Оператор трассы уже начал работы по устранению выявленного опасного участка, также комиссия по гоночным трассам в течение ближайших двух недель проведет инспекцию трассы в Аудру и при необходимости предложит дополнительные изменения».

EMF написала в социальных сетях, что оператор трассы в Аудру на протяжении многих лет проводит достойную похвалы работу по обеспечению безопасности трассы и обучению персонала. EMF и трасса продолжат всестороннее сотрудничество для дальнейшего улучшения условий для мотоциклистов.

Генеральный секретарь EMF Мартин Арумяэ сказал в сообщении: «Мотоциклетный спорт всегда связан с определенными рисками, и с этим нужно считаться. Мы глубоко сожалеем о трагическом событии и сделаем все возможное в сотрудничестве со спортсменами, организаторами и операторами трасс, чтобы обеспечить безопасность на наших мероприятиях. Полностью исключить инциденты, к сожалению, невозможно».

Эстонская Федерация мотоциклетного спорта выражает глубокие соболезнования близким погибшего.

В субботу на гоночной трассе в Пярну во время тренировочного дня произошла авария, в которой погиб латвийский гонщик Юрис Апинис, выступавший в классе Superstock 600. По данным полиции, это был несчастный случай, и расследование не проводилось.