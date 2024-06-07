В 2024 году нарвское объединение художников отмечает юбилей. Четверть века назад, в 1999 году было создано Художественное Объединение художников «Вестервалли». Такое название не было случайным: в 1991 году по инициативе сотрудницы Нарвского городского музея Карин Тайдре в старинном здании XVIII века, реконструированном в 1980-е годы, была открыта долгожданная Художественная галерея, куда переместились остатки когда-то богатейшей в Балтийском регионе коллекции произведений искусств нарвского предпринимателя и мецената Сергея Лаврецова.
Нарвское объединение «Вестервалли» празднует 25-летие: какие миссии есть у художников в городе с трудной судьбой?
Воссоздание в 1991 году Художественной галереи было важным шагом в развитии эстонской Нарвы: создавались предпосылки для сохранения исторической памяти о жизни этого региона с трудной судьбой. Для нарвских художников открывалась возможность продолжить художественную летопись Нарвы и пополнять залы новыми художественными произведениями, отражающими новый этап культурной жизни Эстонской республики.
Наконец-то нарвские художники обрели свой Дом и не случайно они назвали свое объединение «Вестервалли», - по названию улицы, на которой располагалась Художественная галерея. На протяжении ряда лет жизнь галереи кипела: открылась экспозиция, представленная русскими и эстонскими художниками XVIII-XX веков, организовывались выставки вестерваллевцев, работала художественная студия для детей и взрослых, проводились артшоу, мастер классы, перформансы, читались лекции.
В уютном дворе Художественной галереи с 1997 года проходили Дни Художника, рождественские выставки «Вестервалли», в которых активно участвовали жители Нарвы. Наверно, не было нарвского художника, который не рисовал бы этот галерейный дворик, вместивший в себя много художественных событий. Некоторое время в галерее даже работало кафе, где можно было за чашечкой кофе пообщаться, обсудить текущие дела, обменяться нужной информацией. Ну какой серьезный европейский музей без кафе и кофе?
Связь с творческой молодежью
Важным подспорьем деятельности вестервалливцев была связь с творческой молодежью, с талантливыми детьми, которых они из года в год обучали в Нарвской художественной школе, организованной ими самими в 1989 году. Немало выпускников школы продолжили учебу в Таллинне и других художественных учебных заведениях в других городах, причем не только в Эстонии, многие стали профессиональными художниками и работают в Таллинне, Тарту и других местах.
Без всякого преувеличения можно сказать, что нарвские художники и их ученики терпеливо и неустанно создавали не только в Нарве, но и в стране художественную среду, которая делала нашу жизнь более привлекательной, комфортной и интересной. Не могут не порадовать глаз нарвитян замечательные муралы, освежающие облик невзрачных советских домов, или милые Рыбки-стоп.
Регулярные Дни художника в Нарве, выставки работ вестервалливцев в Художественной галере, в различных районах города и других городах Эстонии были не только средством самовыражения художников, но, что самое главное, и способом художественного осмысления происходящих событий, способом представить жизнь в ее разнообразных проявлениях, отражающих разнообразие жизненных перспектив.
Тонкое ощущение перемен
Нарва - город с трудной судьбой, и нарвитяне - люди, которые особенно тонко и остро ощущают происходящие перемены. Участвуя в диалоге, художники и зрители становятся не только более терпимыми к иным точкам зрения на мир, но и, возможно, готовы изменить свое собственное мировидение.
Современное искусство - это не только способ выражения явлений реальности, но и способ преображения самого человека. В ситуации, когда в обществе сохраняется почва для социальных противоречий и конфликтов, искусству принадлежит особая роль - служить мостом коммуникации с двухсторонним движением навстречу друг другу.
Сегодня, когда границы между государствами становятся все более проницаемыми, открываются широкие возможности для самореализации - выбора работы, учебы, места жительства в самых дальних уголках планеты. Возникающее чувство причастности к единому взаимосвязанному миру глобальному сообществу, члены которого разделяют общечеловеческие ценности, ослабляет привязанность к родным местам, с которыми связана жизнь каждого.
В Нарве, как и других городах, неуклонно сокращается население, некоторые территории приходят в запустение. Вместе с тем на место уехавших прибывают мигранты, которые по-своему стремятся вписаться в новую для них реальность, освоить ее и превратить в свой дом.
Владение культурными кодами
В этих условиях признание принадлежности к местным сообществам, осознанное желание выстроить свою деятельность на благо родного края, города, села, содействовать его развитию и процветанию выступает фактором, поддерживающим устойчивость личностного развития и стабильность местных сообществ, города и региона в целом. Культурное и историческое пространство Нарвы обладает сложностью и глубиной, требующей определенного уровня владения языком заложенных культурных кодов, знание которых позволяет успешно вписаться в городскую среду и содействовать ее развитию.
Кто, как не нарвские художники, пережившие советское и перестроечное время, активно включившиеся в строительство независимой Эстонии, знают эти культурные коды, способны раскрыть их и консолидировать вокруг них людей иной этнокультурной принадлежности.
Разумеется, артизация городского пространства, создание новых арт-объектов нуждается в поддержке горожан, городских властей и государственных учреждений: искусство не является коммерческим товаром и не приносит прибыли. С оптимизмом встретили художники нового директора Нарвского музея.
Наконец-то можно было приступить к реализации давнего замысла создания Галереи современного искусства, ведь ради этого когда-то художники безвозмездно передали городу свои лучшие работы. Наконец-то можно было начать создавать хранилище-архив художественных работ, поскольку произведения наших художников все чаще стали уходить за рубеж в музейные и частные коллекции.
А ведь еще планировали создание музея детского творчества и музея-мастерской для юношества. И, конечно, не помешало бы снова открыть художественный салон, где можно было выставить произведения нарвских художников не только на обозрение, но и на продажу.
Художникам нужен свой дом
Однако ситуация стала складываться странным образом. Нарвские художники практически лишились возможности использовать музейное пространство, залы Художественной галереи и ее чудесный двор, для своих выставок, мастер-классов, перформансов. За последние более чем три года в художественной галерее нарвские художники выставлялись только два раза.
Юбилейная выставка «Вестервалли» разместилась в коридорах Художественной школы в удалении от центра города и при ограниченном по времени доступе. Традиционный и юбилейный (40-й по счету) День Художника состоялся 2 июня на Кренгольме при поддержке Артрезиденции - ведомства Эстонской академии художеств.
Именно в Артрезиденции в последние годы проводятся выставки современного искусства, лекции и учебные семинары, привлекающие многочисленных зрителей. Нет сомнений, музеи должны зарабатывать деньги, они должны удовлетворять интересы и туристов, и горожан, для которых проводятся экскурсии и коммерческие мероприятия. Но Нарвский музей - это не только хранилище артефактов, к которым приставлены гиды для сменяющих друг друга потока туристов, не только место развлечений.
Нарвский музей и его Художественная галерея в идеале - это место средоточия культурной жизни Нарвы, место встречи прошлого, настоящего и будущего в его художественном выражении и воплощении, это Дом местных художников, чьи усилия направлены на преображение жизни сложного городского пространства, заряженного сложными и разнообразными идеями и настроениями.
Художники прекрасно осознают свою общественную миссию и готовы выставлять свои работы где угодно - в торговых центрах или коридорах Дома Народов, в художественной школе или в парке; важно не терять связь с горожанами и вместе с ними создавать наше будущее. Будем надеяться, что художникам «Вестервалли» не придется менять свое название, которое связывает их с историей Нарвы и ее Художественной галереей на улице Вестервалли. С Днем рождения, дорогие вестерваллевцы! Многие лета!
Ольга Тюрина, председатель правления объединения «Вестервалли»
Елена Сергейчик, член объединения «Вестервалли»