Нарвское объединение «Вестервалли» празднует 25-летие: какие миссии есть у художников в городе с трудной судьбой?

Председатель правления объединения Ольга Тюрина. Фото: Частный архив Елены Сергейчик

Без всякого преувеличения можно сказать, что нарвские художники и их ученики терпеливо и неустанно создавали не только в Нарве, но и в стране художественную среду, которая делала нашу жизнь более привлекательной, комфортной и интересной. Не могут не порадовать глаз нарвитян замечательные муралы, освежающие облик невзрачных советских домов, или милые Рыбки-стоп.

Регулярные Дни художника в Нарве, выставки работ вестервалливцев в Художественной галере, в различных районах города и других городах Эстонии были не только средством самовыражения художников, но, что самое главное, и способом художественного осмысления происходящих событий, способом представить жизнь в ее разнообразных проявлениях, отражающих разнообразие жизненных перспектив.

Тонкое ощущение перемен

Нарва - город с трудной судьбой, и нарвитяне - люди, которые особенно тонко и остро ощущают происходящие перемены. Участвуя в диалоге, художники и зрители становятся не только более терпимыми к иным точкам зрения на мир, но и, возможно, готовы изменить свое собственное мировидение.

Современное искусство - это не только способ выражения явлений реальности, но и способ преображения самого человека. В ситуации, когда в обществе сохраняется почва для социальных противоречий и конфликтов, искусству принадлежит особая роль - служить мостом коммуникации с двухсторонним движением навстречу друг другу.

Коллектив художественного объединения «Вестервалли». Фото: Частный архив Елены Сергейчик