Остался ни с чем. Мирового рекордсмена дисквалифицировали за допинг и лишили всех титулов

Международная легкоатлетическая федерация (WA) в сотрудничестве с AIU, организацией, созданной ради чистого спорта, объявила об окончательном наказании Кипруто. Ему дали шестилетнюю дисквалификацию за допинг, то есть до мая 2029 года он не сможет выйти на соревнования.

Помимо этого, аннулированы все его результаты за период с сентября 2018 по май 2023 года. Тпком образом, 24-летний спортсмен остался без всех своих крупнейших титулов.

Это означает, что кенийскому бегуну придется отказаться от бронзовой медали чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года, завоеванной на дистанции 10 000 метров. Медаль должна была достаться его соотечественнику Роджерсу Квемои, но он тоже грешил допингом. Таким образом, бронзовая медаль достается эфиопскому бегуну Андамлаку Белиху, занявшему изначально пятое место.

Вдобавок будет аннулирован мировой рекорд Кипруто, который он установил на дистанции 10 км в Валенсии. Рекорд принадлежал ему с 2020 года, бегун тогда показал результат 26,24.