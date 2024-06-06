Готовой ради Путина уйти в партизаны Елене Вяльбе поступают угрозы расправы

Чиновница, в прошлом именитая лыжница, неоднократно заявляла о том, что российские лыжники не будут выступать в нейтральном статусе и постоянно подчеркивала свою преданность президенту РФ Владимиру Путину.

Так, она не скрывала своего восхищения им, и говорила, что ради Путина готова пойти в партизаны.

«Даже говорить не буду, что пишут. Вплоть до того, что уже угрожали статуэткой (по аналогии с терактом, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский - РБК)», - сказала Вяльбе, которая обратилась за помощью в правоохранительные органы.