В Рийгикогу завершилось второе чтение законопроекта об автоналоге: центристы грозятся обратиться в суд

Перед вторым чтением в закон были внесены некоторые изменения. Например, плату за регистрацию автомобиля необходимо будет вносить один раз и при продаже уже внесенных в регистр дорожного движения Эстонии транспортных средств.

Центристы в четверг утром заявили, что если закон будет принят в его нынешнем виде, то они подадут в суд. По словам лидера партии Михаила Кылварта, Конституция предусматривает, что многодетные семьи и лица с ограниченными возможностями находятся под особой опекой государства, но данный законопроект в его нынешнем виде не предусматривает для них особых положений.