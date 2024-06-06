Юная теннисистка разбила мечту Арины Соболенко о золотом турнире

Соболенко встретилась в четвертьфинале с россиянкой Миррой Андреевой (WTA 38), которой в конце апреля исполнилось 17 лет. Начало матча прошло ожидаемо, но Андреева смогла совершить прорыв в решающие моменты. Продолжавшийся два с половиной часа матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

В этом сезоне Соболенко проиграла впервые - до встречи с Андреевой она выиграла 23 партии Большого шлема подряд. Андреева же стала самой молодой полуфиналисткой турниров Большого шлема за 27 лет.

С поражением разбилась мечта Соболенко о золотом шлеме, то есть о победах на всех турнирах шлема за один сезон. Между тем, в полуфинале Ролан Гаррос Андреева встретится с лучшей ракеткой Италии Жасмин Паолини, которая на следующей неделе впервые войдет в топ-10 мирового рейтинга.