При крушении поезда в Чехии погибли четыре человека, более 20 ранены

«По текущей информации, в результате столкновения погибли 4 человека, другие находятся в тяжелом состоянии, десятки получили легкие травмы», - говорится в сообщении.

Согласно уточнению министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана, прибывшего на место происшествия, 20 человек получили легкие ранения и трое - средней степени тяжести. По различным сведениям, в ночном экспрессе частной железнодорожной компании Regiojet, следовавшем из чешской столицы Праги в словацкий город Кошице, находилось от 200 до 300 человек. По данным новостного телеканала ČT24, авария произошла недалеко от главного железнодорожного вокзала в городе Пардубице, примерно в 100 километрах к востоку от Праги.

Причины аварии пока не разглашают. Вероятная версия - ошибка машиниста

Спасательные работы все еще продолжаются, сообщила пресс-секретарь спасательной службы Пардубице Алена Кисиала. Согласно опубликованным фото и видеозаписям, после столновения первый вагон позади локомотива экспресса Regiojet сошел с рельсов и частично перевернулся, а у грузового поезда поврежден локомотив.

«Столкновение двух поездов в Пардубице - это большое несчастье. Мы все думаем о жертвах и пострадавших. Я выражаю свои искренние соболезнования всем семьям погибших», - написал в соцсети Х премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Причина аварии все еще выясняются. По данным портала Zdopravy.cz, оба машиниста поезда выжили в аварии. «Все указывает на то, что столкновение произошло из-за ошибки машиниста RegioJet», - высказал свою версию инцидента портал.

Авария парализовала движение транспорта

«Грузовой поезд перевозил карбид кальция, но первые два вагона были пусты, поэтому дальнейших происшествий не произошло», - сообщила телеканалу ČT24 пресс-секретарь пожарной части Пардубицкого района Вендула Горакова.

В компании «Чешские железные дороги» заявили, что авария парализовала движение транспорта на участке пути. Желенодорожники ожидают, что движение по коридору в Пардубице будет восстановлено к восьми часам утра. Администрация компании попросила пассажиров отложить поездки на поезде в Пардубице или через него как минимум на весь день 6 июня.